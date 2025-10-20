Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO: Día, hora y dónde VER la jornada 14 del Apertura 2025

Aguascalientes, Aguascalientes.- Motivados tras ganar el Clásico Joven ante América es como llega Cruz Azul a la etapa final del campeonato mexicano. En acciones correspondientes a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, 'La Máquina' visitará el campo del Estadio Victoria y se medirá al Club Necaxa, equipo que viene en caída libre, esto con el objetivo de terminar lo más alto posible en la clasificación general.

Ambos clubes llegan con realidades totalmente diferentes a este compromiso: pues mientras el cuadro celeste busca consolidar su puesto de privilegio y asegurar un boleto directo a la Liguilla como líder de la competencia, el conjunto hidrocálido intenta sumar para salir de la crisis y mantener opciones de repechaje. En la recta final del actual torneo, este partido no solamente es por los puntos, sino también por momentum y orgullo.

Cruz Azul presenta un rendimiento sólido con ocho victorias, cuatro empates y una sola derrota hasta el momento, lo que le da confianza para afrontar el cierre de la fase regular con ambición y lo tiene como colíder con 28 puntos. En contraste, los pupilos de Fernando Gago suman dos triunfos, tres empates y ocho descalabros, resultados que lo tienen en la penúltima posición de la tabla general con únicamente 9 unidades.

¡El Diablo anda suelto y está en la cima de la #TablaGeneral! uD83DuDD25uD83DuDC79



¡Regístrate ahora en @calientesports RECIBE $1,000 DE REGALO! uD83DuDCF2 https://t.co/ydZDyHivMI#ApuestaPorLaLigaMX uD83DuDD25 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/1SdTboXrIZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 19, 2025

¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a la jornada 14 del Apertura 2025?

En la jornada 13, Necaxa se metió a la cancha de 'El Volcán' y protagonizó uno de los mejores partidos de la fecha, aunque cayó 5-3 ante Tigres UANL con un doblete Díber Cambindo y uno más de Ricardo Monreal. Por su parte, los dirigidos por Nicolás Larcamón aprovecharon la localía del Estadio Olímpico Universitario y se impusieron 2-1 al América con anotaciones de Gabriel 'El Toro' Fernández e Ignacio Rivero.

Posibles alineaciones Necaxa vs Cruz Azul

Necaxa (probable XI): Ezequiel Unsain, Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón, Franco Rossano; Diego de Buen, Agustín Palavecino; Kevin Ante Rosero, Johan Rojas, Tomás Badaloni y Diber Cambindo.

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli; Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández.

EL ONCE INICIAL PARA EL CLÁSICO JOVEN. uD83DuDC99uD83DuDE82 pic.twitter.com/AEMZRd9Gcb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 19, 2025

Dónde ver Necaxa vs Cruz Azul

Día: Martes 21 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Victoria

Dónde ver: Azteca 7, Claro Sports y ViX Premium

uD83DuDDE3¡Mañana regresa el Talento #HechoEnNecaxa!



¡En vivo desde Casa ClubuD83DuDCCDNecaxa! pic.twitter.com/Y6a5lHdalX — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui