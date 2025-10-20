'Pato' O'Ward a la Fórmula 1; correrá durante el Gran Premio de la Ciudad de México con McLaren

Ciudad de México.- Las buenas noticias para el automovilismo azteca siguen llegando, pues a un par de días de iniciar con las acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se informó que Patricio O'Ward se volverá a subir a un monoplaza de la Fórmula 1. El piloto regiomontano se reintegrará a McLaren para disputar la FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México.

El mexicano tuvo uno de sus mejores años en la IndyCar con el equipo Arrow McLaren; finalizó el campeonato en la segunda posición, solo por detrás del piloto español, Alex Palou. O'Ward cerró la temporada con un par de victorias en el Iowa Speedway y el Gran Premio de Toronto. Su gran desempeño mejoró la actuación histórica de Adrián Fernández, cuando en el año 2000 cerró el campeonato en el tercer puesto.

Fue mediante las redes sociales de McLaren F1 que se confirmó la presencia del mexicano en la primera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de la Ciudad de México. En Instagram se publicó un video en el que, inicialmente, se observa un sombrero con los colores típicos de México y con 'Pato' diciendo "Nos vemos pronto", para oficializar la incursión del conductor regiomontano en la máxima categoría del automovilismo.

Recordemos que desde mayo se anunció que O'Ward estaría participando en una de las pruebas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez; esta será la segunda ventana de actividades para Patricio en la F1, pues en el GP de la CDMX del 2024, también tuvo oportunidad de participar en una sesión de entrenamientos.

Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado".

A successful FP1 outing for Pato O'Ward in front of his home crowd uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDDE1#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/uFFCEYUfqK — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

Patricio O'Ward se desempeña como piloto de reserva para la escudería de McLaren en la F1 y, una vez finaliza sus actividades en la IndyCar, se une al equipo para la parte final del calendario. Se espera que en los próximos años, 'Pato' reciba una oportunidad como piloto titular o busque la oportunidad con algún otro equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui