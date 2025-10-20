Rayados de Monterrey vs Bravos de Juárez; horarios y donde ver EN VIVO el Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 14 del Apertura 2025 tendrá varios duelos interesantes y uno de ellos será el que enfrente a los Rayados de Monterrey contra Bravos de Juárez en la cancha del Estadio BBVA. Ambas escuadras llegan obligadas al triunfo para seguir dentro de las posiciones para ingresar a la Liguilla, aunque deberán sortear varias lesiones que representan duras bajas para su cuadro titular.

La escuadra regiomontana ha tenido un desempeño irregular en la segunda mitad del torneo, pues pasó de ser el líder absoluto a quedar relegada en la cuarta posición; los Rayados han ganado solo un encuentro de los últimos cinco disputados. Su récord marca ocho victorias, tres empates y dos derrotas, llegando a los 27 puntos; vienen de empatar contra Pumas, con gol de penal por parte de Sergio Ramos.

El mal momento que atraviesa Rayados se pudiera deber a la ausencia de parte de su goleador, el español Sergio Canales, quien estuvo fuera de las canchas por más de tres semanas, luego de que un tratamiento de recuperación se complicara y tuviera que ser sometido a una cirugía ambulatoria. El mediocampista ya estuvo de regreso y disputó los 90 minutos contra los universitarios, aunque aún tienen fuera de circulación a Fidel Ambríz, quien se lesionó en un entrenamiento.

Los Bravos de Juárez buscan mejorar su rendimiento para acceder por primera ocasión en su historia a una Liguilla; actualmente, marchan en la novena posición, lo que les alcanzaría para disputar el play-in. Durante el Clausura 2025, estuvieron cerca de clasificarse, aunque les tocó disputar el repechaje contra los Pumas, quienes consiguieron el boleto a la fiesta grande del balompié en México desde la vía de los penales.

Horarios del Rayados de Monterrey vs. Bravos de Juárez

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Martes, 21 de octubre

Horario: 21:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: VIX Premium

Rayados de Monterrey mantiene un dominio histórico sobre los Bravos, sobre todo si los encuentros son en tierras regias; 'La Pandilla' acumula cinco triunfos en seis compromisos, mientras el partido restante finalizó con empate en el 'Coloso de Acero'.

