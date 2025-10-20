Red Bull anuncia dura baja: Max Verstappen no correrá en la FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México

Ciudad de México.- En vísperas de que comiencen las acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se anunció que uno de los pilotos más competitivos de toda la categoría no estará disponible para correr en las primeras actividades del Gran Premio de la Ciudad de México. En medio de la lucha por el Campeonato de Pilotos, la escudería Red Bull Racing anunció que Max Verstappen no correrá la FP1 en la Magdalena Mixihuca.

El piloto neerlandés ha tenido un gran cierre de temporada, ganando tres de las últimas cuatro carreras; durante el Gran Premio de los Estados Unidos, Verstappen dominó de inicio a fin las actividades en todo el fin de semana. Se quedó con la pole position para la sprint race y la carrera normal; en la prueba corta, se vio beneficiado por un accidente en la primera curva y finalizó en la primera posición, al igual que en el GP, pues con un gran ritmo, superó a Lando Norris con amplia ventaja.

#Deportes | Max Verstappen sigue intratable; se llevó la victoria en el GP de los Estados Unidos de la F1 uD83CuDFC6https://t.co/OnF6YOsEXY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

A pesar de estar en el punto más álgido de la temporada, la escudería de las bebidas energéticas tomó la decisión de no contar con Max Verstappen para la primera sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual será el próximo viernes 24 de octubre.

Fue a través de su cuenta oficial de X que se anunció la ausencia del actual campeón del mundo. "Confirmando que Arvid Lindblad conducirá el auto de Max Verstappen para la FP1 en el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México". El joven piloto pertenece a la escudería austriaca y corre en la Fórmula 2; varios rumores indican que Arvid Lindblad podría debutar en la Fórmula 1 en el 2026 con Racing Bulls, escudería filial de Red Bull.

Confirming that Arvid Lindblad will drive Max’s car for FP1 at this weekend’s #MexicoGP uD83CuDDF2uD83CuDDFD#F1 #RedBullRacing pic.twitter.com/7eBCBBd3Or — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 20, 2025

A lo largo de la temporada, es normal que las distintas escuderías les otorguen la oportunidad a sus jóvenes pilotos de participar en algunas sesiones de entrenamiento, para que tengan su primer contacto con la categoría y se preparen para un posible debut. Cabe recalcar que Max Verstappen solo estará ausente de la primera sesión de entrenamientos en el fin de semana y estará de regreso para el resto de actividades que integran el Gran Premio de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui