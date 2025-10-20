¿Se va del Barcelona? Lamine Yamal debuta con un nuevo equipo y marca su primer gol

Ciudad de México.- La Kings League sigue siendo uno de los mayores atractivos dentro del balompié mundial, pues atrae a grandes estrellas del deporte que se han retirado, aunque ahora cuenta con la presencia de una de las mayores promesas a nivel mundial. El delantero de Barcelona, Lamine Yamal, tuvo su presentación como el presidente del equipo La Capital FC y pudo marcar una anotación desde la vía penal.

Pese a haber sido parte fundamental en la victoria del Barcelona contra el Girona en LaLiga, el joven futbolista se dio el tiempo para asistir al Cupra Arena en el inicio del sexto split (temporada) de la Kings League, para el primer compromiso de su nuevo equipo en este formato deportivo.

La Kings League se estableció como una de las competencias favoritas para el público internacional, debido a sus partidos dinámicos que son sometidos a diversas reglas, como duelos de dos contra dos o goles dobles en los últimos minutos de cada partido. De igual manera, tiene como presidentes a grandes personalidades del deporte, como los exfutbolistas Iker Casillas y Marcelo del Real Madrid o Sergio 'Kun' Agüero.

El equipo que preside Yamal se enfrentó a Ultimate Móstoles en la primera jornada; en una dinámica en la cual los presidentes de cada club lanzan un penal, Lamine Yamal siguió extendiendo su estatus de goleador, anotándose su primera marcación en esta competencia. La Capital FC fue el ganador de dicho duelo, con marcador de ocho anotaciones contra cinco, liderando el Grupo A, que comparte con streamers famosos como Ibai, Dj Mario y Perxita, todos ellos españoles.

Ya de regreso con el Barcelona, Yamal se deberá concentrar, pues tendrá una semana complicada en las diferentes competencias; el club catalán comenzará con las acciones el próximo martes, 21 de octubre, cuando se enfrente al Olympiacos en la jornada 3 de la Champions League.

Por si fuese poco, el Barcelona protagonizará la primera edición en la temporada del Clásico español, en contra del Real Madrid, mientras se pone en juego el liderato de LaLiga.

