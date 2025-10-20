Springer envía a los Blue Jays a la Serie Mundial con una victoria sobre Mariners

Toronto, Canadá.- George Springer disparó un jonrón de tres carreras para que los Toronto Blue Jays remontaran y se impusieran el lunes por 4-3 a los Seattle Mariners en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y avanzaran a la Serie Mundial, donde ya los esperan los Los Angeles Dodgers.

El cuadrangular de Springer fue el primer jonrón de ventaja en la historia del Juego 7 cuando un equipo perdía por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde. Toronto tuvo marca de 54-27 en casa en la temporada regular y 4-2 en casa en los playoffs de la Liga Americana.

CANADA'S TEAM IS GOING TO PLAY FOR A CHAMPIONSHIP! #WANTITALL pic.twitter.com/iOSqceOtTC — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 21, 2025

Los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y los Los Angeles Dodgers en el Juego 1 el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los campeones defensores Dodgers barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Este es el primer viaje de Toronto a la Serie Mundial por primera vez desde 1993. Los Blue Jays celebraron un Juego 7 por primera vez desde que perdieron en casa ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Springer se vistió de héroe

Seattle, por su parte se quedó con las ganas de avanzar a su primera Serie Mundial, a pesar de jonrones solitarios de Cal Raleigh y Julio Rodríguez en el primer Juego 7 del equipo, y seguirá como el único equipo de Grandes Ligas sin un banderín.

El triunfo de los Blue Jays se gestó en la séptima entrada, donde Addison Barger caminó para comenzar la séptima y Isiah Kiner-Falefa siguió con un sencillo. El derecho de Seattle Bryan Woo fue retirado después de que Andrés Giménez avanzó a los corredores con un toque de sacrificio, y Springer saludó a Eduard Bazardo con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que hizo rugir a la multitud de 44,770 espectadores.

En su primera aparición en el bullpen desde el Juego 5 de la Serie Divisional de 2021, Kevin Gausman lanzó una entrada de relevo en blanco, trabajando alrededor de tres bases por bolas, para obtener la victoria para Toronto. Su compañero abridor Chris Bassitt lanzó un octavo perfecto y Jeff Hoffman terminó para su segundo salvamento en esta postemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui