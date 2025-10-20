Todo preparado para el inicio de la NBA, Pato O'Ward participará en GP de México y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que no pierdas detalle de lo que está en tendencia. En la edición de hoy lunes 20 de octubre, conoce los detalles del inicio de la nueva temporada del mejor basquetbol del mundo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Pato O'Ward participará en práctica libre del GP de la CDMX

El mexicano Pato O' Ward fue confirmado por McLaren para tomar parte en la primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México. La escudería compartió un video donde aparece un sombrero de mariachi, seguido de la siguiente frase: "Nos vemos pronto".

México buscará ser sede del Mundial Femenil de Futbol

Al lado de otros países, entre ellos Estados Unidos, México contenderá por la sede del Mundial Femenil de Futbol del 2031. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo el anuncio oficial este lunes en la CDMX.

Todo listo para el inicio de la NBA

El mejor basquetbol del mundo regresará este 21 de octubre. La NBA arrancará su nueva temporada a las 18:30 horas con un juego entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets.

Fuente: Tribuna del Yaqui