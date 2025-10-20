Yaquis de Obregón visitan a los Naranjeros de Hermosillo en el Clásico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el llamado 'Clásico de Sonora' arranca este martes la segunda jornada del rol regular de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde los líderes Naranjeros de Hermosillo reciben la visita de los resurgentes Yaquis de Obregón.

Y es que después de sufrir par de reveses en las jornadas inaugurales, tanto de visita como en casa, la Tribu aprovechó la visita de los Venados de Mazatlán para enderezar el rumbo y de qué manera, al aplicarle la limpia a los porteños para sumar sus primeras tres victorias.

uD83CuDF1FDEBUT DE ENSUEÑO??

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDEE1El juvenil patrullero Braulio Cavero hizo oficialmente su debut en el circuito invernal y en su primer turno pegó doblete para estrenarse como YaquiuD83CuDFF9 FELICIDADESuD83DuDC4FuD83CuDFFB ##PuroYaquis pic.twitter.com/ckB21qLZM7 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 20, 2025

Los capitalinos, por su parte, sacaron provecho de la situación del Tucson Baseball Team, que tuvo que jugar su primera serie como local en el 'Fernando Valenzuela' por cuestiones administrativas, lo que le permitió a los 17 veces campeones sumar cuatro victorias para situarse al frente de de las posiciones en esta primera semana.

Zazueta buscará un nuevo récord con Yaquis

Para Yaquis, será una buena oportunidad de tomar revancha de la eliminación que sufriera a manos de los Naranjeros en la primera ronda de playoffs de la campaña anterior, algo que caló muy hondo en la escuadra del sur del estado.

Sin embargo, la encomienda no será nada fácil ya que mientras los hermosillenses han dado una gran demostración de su ofensiva, los cajemenses sufrieron de más para encarrerarse después de los dos primeros juegos ante los Cañeros.

Hall ha estado en 'modo bestia' con el madero

Esa demostración de poder con el madero la encabezó Darick Hall, el gigante estadounidense que disparó par de cuadrangulares y remolcó 12 carreras ante Tucson el pasado fin de semana. Mientras, en Obregón comenzó a responder el también norteamericano Andrew Navigato que empujó cuatro rayitas en el último duelo ante Venados.

#80Aniversario uD83CuDF1F | ¡El poder de Hall! uD83DuDCA3uD83CuDF4A



Así fue el grand slam de Darick Hall para darle la vuelta a la pizarra. uD83DuDD25 pic.twitter.com/GIjJeKZQpJ — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 20, 2025

Por los Yaquis, el lanzador anunciado para el primer duelo el martes es el cubano Odrisamer Despaigne (0-1), quien no tuvo suerte en su presentación el pasado jueves, al cargar con el descalabro en Los Mochis. De parte de Naranjeros, el pitcher probable será Wilmer Ríos (1-0), quien abrió y se llevó el triunfo en el primer duelo de la campaña ante el Tucson.

En esta serie, habrá que seguir también al cerrador de Obregón, Samuel Zazueta, quien podría imponer nuevo récord histórico de salvamentos para los Yaquis, después de alcanzar la marca de Mark Zappelli (43).

Fuente: Tribuna del Yaqui