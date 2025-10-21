Águilas del América tendrán cinco bajas para enfrentar al Puebla en el Apertura 2025

Ciudad de México.- Pese a ubicarse dentro de las primeras posiciones en la tabla de la Liga MX, las Águilas del América se encuentran atravesando un momento complicado, pues tendrán que enfrentar su próximo compromiso con cinco bajas importantes dentro del plantel. El conjunto de Coapa se medirá ante el Puebla con la ausencia de gran parte de sus elementos titulares, por diversos motivos que los alejan de las canchas.

En su último partido, se midieron ante el Cruz Azul en el 'Clásico Joven', donde el América perdió la racha de victorias que ascendía a tres triunfos consecutivos. Además de preocuparse porque con dicho resultado cayeron a la cuarta posición, el América deberá ajustar la exigencia en sus entrenamientos, pues volvieron a perder a dos elementos debido a las lesiones musculares que han maltratado al equipo a lo largo del Apertura 2025.

#Deportes | El 'Clásico Joven' se pinta de azul; América pierde la racha de triunfos ante el Cruz Azul ?https://t.co/S0g0DfcG6h — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

El América tendrá que enfrentar su siguiente compromiso sin Víctor Dávila, quien salió lesionado en el partido con 'La Máquina', en apenas media hora de juego; aunque no se ha revelado la gravedad de la lesión, algunos medios aseguraron que se podría tratar de un problema muscular leve.

Cambio de América por lesión

Sale Víctor Dávila y entra Zendejas

Toda la banca de América se acercó con Víctor Dávila tras el cambio. uD83EuDD2FuD83EuDD85??#ClubAmerica #LigaMX pic.twitter.com/jy3z6ek0QP — Deportrece (@SomosDeportrece) October 19, 2025

Dávila fue sustituido por Alejandro Zendejas, aunque también tuvo que ser reemplazado al finalizar la primera mitad del partido, pues se resintió de la sobrecarga muscular que presentó con la Selección de los Estados Unidos durante la fecha FIFA de octubre. De igual manera, se supo que Sebastián Cáceres no estará disponible para enfrentar al Puebla, debido a que tendrá que cumplir la sanción de un partido por acumulación de tarjetas.

Estas nuevas bajas se suman a las ya conocidas por parte del América; Dagoberto Espinoza e Isaías Violante no estarán disponibles hasta el 2026, luego de problemas musculares graves; así mismo, tampoco se podrá contar con José Zúñiga, quien sufrió de un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. Por último, Henry Martin sigue sin ponerse en condiciones óptimas para jugar, sumando más de un mes fuera de las canchas.

Aún con todas estas bajas, el América parte como amplio favorito para su compromiso contra el Puebla, ya que la 'Franja' se ubica en la última posición de la tabla, siendo la peor defensiva del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui