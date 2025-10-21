'Checo' Pérez al Gran Premio de la Ciudad de México; Cadillac confirma la presencia del mexicano

Ciudad de México.- Una de las carreras más esperadas en el calendario de la Fórmula 1 está cerca de dar inicio, pues es cuestión de algunos días para que se apaguen los semáforos del Autódromo Hermanos Rodríguez y se escuche el rugir de los monoplazas. El Gran Premio de la Ciudad de México volverá a traer a la luz a Sergio 'Checo' Pérez, quien estará participando en diversas actividades con su nueva escudería, Cadillac F1.

El piloto tapatío ya se encuentra trabajando de cerca con el equipo naciente en la máxima categoría del automovilismo, pues desde hace unas semanas, en las redes sociales de Cadillac, han mostrado las diferentes prácticas en simulador por parte del mexicano. De igual manera, se supo que Pérez Mendoza viajó a Inglaterra para realizar una prueba en pista TPC, con un monoplaza de Ferrari del 2021.

#Deportes | Sergio 'Checo' Pérez vuelve a las pistas; correrá en monoplaza de Ferrari la próxima semana uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/OzU43mpQq9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

Si bien el piloto mexicano no podrá tener actividad dentro de la pista, la escudería de Cadillac F1 estará presente en un par de eventos públicos para convivir con los aficionados capitalinos. 'Checo' tiene pactada una actividad en un importante centro comercial el próximo jueves 23 de octubre y se espera que en los días previos a la carrera se sume a otros eventos, pues es uno de los embajadores con más influencia de la F1 en México.

De igual manera, se especula que el mexicano estará presente en el paddock, antes del banderazo de salida, conviviendo con los pilotos que se encuentran activos en la temporada. Las esperanzas de ver a Pérez Mendoza en el GP de la Ciudad de México crecieron, luego de que Max Verstappen comentara que durante este fin de semana planeaba regalarle el casco que usara durante la carrera.

El Ministro de Defensa regresará a casa en 2026! Checo Pérez! Leyenda e ídolo mexicano uD83CuDDF2uD83CuDDFD #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/uaQr8wInu8 — F1 Vice (@F1Vice) October 21, 2025

Al igual que Sergio Pérez, varios pilotos de la F1 tienen programadas diversas actividades para convivir con los aficionados mexicanos; la escudería de Williams programó un evento con sus dos pilotos para el miércoles 22 de octubre. De igual manera, Franco Colapinto y Pierre Gasly estarán en un evento con patrocinadores y las actividades las cerrará el regio Patricio O'Ward con un meet en el Parque Toreo a las 14:00 horas (horario CDMX).

