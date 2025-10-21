Dodgers definen a sus abridores para los Juegos 1 y 2 de la Serie Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Firmes en su intención de revalidar su título de la Serie Mundial, los Los Angeles Dodgers enviarán a dos de sus mejores lanzadores para el par de encuentros que sostendrán en su visita a los Toronto Blue Jays, en el inicio del Clásico de Otoño a partir del viernes.

Este martes, el manager Dave Roberts dio a conocer que Blake Snell abrirá el Juego 1 y Yoshinobu Yamamoto lo hará en el Juego 2 el sábado. Es una repetición del orden de lanzadores que los Dodgers usaron para los primeros dos juegos de su barrida de cuatro juegos sobre los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Yamamoto está anunciado para el Juego 2

En ese primer encuentro, Snell tuvo 10 ponches en ocho entradas en blanco en el Juego 1 el 13 de octubre. Se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en completar ocho entradas y permitir un hit o menos en un juego de postemporada. Yamamoto le siguió con un trabajo de tres hits en el Juego 2 con el primer encuentro completo de postemporada de los Dodgers desde 2004.

Sin embargo, Roberts dijo que el equipo no ha decidido a los abridores para los Juegos 3 y 4, que se disputarán en el regreso del equipo al Dodger Stadium, pero indicó que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani podrían seguir en ese orden. "Creo que vamos a ejecutar la misma rotación de regreso, creo que seguro que para los dos primeros", dijo.

Ohtani y Glasnow podrían abrir la serie en casa

En el cuarto juego de la barrida de los actuales campeones de las Mayores en la SCLN, Ohtani tuvo 10 ponches y conectó tres jonrones para asegurar un segundo viaje consecutivo a la Serie Mundial. Ohtani fue seleccionado MVP de la serie.

Ante los Brewers, los abridores de los Dodgers se combinaron para 35 ponches. Snell, Yamamoto, Glasnow y Ohtani registraron una efectividad de 0.63 contra Milwaukee, con dos carreras limpias en 28 entradas y dos tercios.

Roberts dijo que los lanzadores que conformarán el bullpen aún se está discutiendo, con una alineación de los Blue Jays con algunos bateadores de poder derechos, algo con los que los Dodgers no tuvieron que lidiar anteriormente. "Hay un lugar en el que potencialmente podríamos debatir, y continuaremos debatiendo", dijo Roberts. "Fuera de ese lugar, probablemente se verá exactamente igual".

