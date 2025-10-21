Dodgers, favoritos en la Serie Mundial, cancelan partido de LaLiga en Miami y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este martes 21 de octubre, conoce la información más relevante sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más interesantes del mundo deportivo. En la edición de hoy, conoce de los detalles del arranque de la Serie Mundial este próximo 24 de octubre, cuando los Dodgers se enfrenten a los Blue Jays.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Cancelan partido de LaLiga Española en Miami

El juego entre Villareal y Barcelona, programado para el 20 de diciembre en Miami, fue cancelado, confirmaron autoridades de la Liga de España. En un comunicado, señalaron: "LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante".

Kevin Durant sigue sumando millones a su cuenta

Los equipos de la NBA continúan ajustando sus alineaciones por el inicio de la nueva temporada. Recientemente, los Houston Rockets confirmaron una extensión de contrato para Kevin Durant, por dos años y 90 millones de dólares.

Dodgers, los favoritos en la Serie Mundial

Todo está listo para que el próximo viernes 24 de octubre arranque la Serie Mundial y Los Angeles Dodgers son el equipo favorito para alzarse con el trofeo y, además repetir como campeones en el baseball de la Major League Baseball, luego de su triunfo en 2024. El equipo angelino peleará por el bicampeonato frente a Toronto Blue Jays.

Fuente: Tribuna del Yaqui