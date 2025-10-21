"Es un líder natural": Carlos Slim Domit alaga la carrera de 'Checo' Pérez en su regreso a la F1

Ciudad de México.- Tras un año fuera de las pistas de manera oficial, el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, volverá a la Fórmula 1 con la nueva escudería, Cadillac F1; el tapatío fue elegido a la par de Valtteri Bottas para encabezar la primera temporada de dicho equipo en la categoría reina de automovilismo.

La carrera de Pérez Mendoza siempre se ha visto cobijada por un grupo de empresarios, comandados por Carlos Slim Domit; desde sus primeros años, 'Checo' perteneció a la Academia de Pilotos Telmex, lo cual le abrió las puertas para competir en las categorías inferiores por Europa. De igual manera, el amplio catálogo que maneja de patrocinios que atrae el mexicano siempre ha sido un factor a considerar para las escuderías que muestran su interés en él.

Es por ello que el presidente del Consejo de Administración de América Móvil consideró que la carrera del piloto mexicano habla por sí sola y que no tiene nada que demostrar, pues con los logros que ha colectado, le vale para seguir vigente dentro del automovilismo mundial. "Checo fue subcampeón del mundo y bicampeón de constructores. No tiene nada que demostrar. Su reto ahora es construir un equipo y llevarlo al desarrollo. Es un líder natural, y eso es lo que Cadillac necesitaba para empezar con fuerza".

#Deportes | 'Checo' Pérez al Gran Premio de la Ciudad de México; Cadillac confirma la presencia del mexicano uD83CuDFCE?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4Chttps://t.co/Ehsri1gc4R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

En la entrevista exclusiva con el podcast 'Fórmula de 2', Slim Domit comentó que la elección de 'Checo' para con Cadillac se debe a que al piloto mexicano le gusta asumir retos en su carrera, para seguir demostrando su talento dentro de las pistas. "Checo siempre ha tenido decisiones inesperadas, pero que terminan abriéndole grandes oportunidades. Esta no fue la excepción. Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete".

Así mismo, negó que sea uno de los llamados 'Pilotos de Paga', pues Cadillac F1 se interesó en él por el talento y no por los patrocinadores que arrastra consigo. Por último, comentó que, si bien el primer año será complicado, es un proyecto que luce esperanzador en un futuro cercano y, si se le da el debido desarrollo, va a dar frutos antes de lo que se tenía considerado.

Fuente: Tribuna del Yaqui