Fermín López se anota un 'hat trick' en la goleada del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Barcelona, España.- El reinicio de la Champions League fue una aduana fácil de superar para el Barcelona, pues terminó resolviendo con solvencia el compromiso contra el Olympiacos; el conjunto catalán hizo valer la localía y se quedó con la victoria, con marcador de seis goles contra uno sobre el equipo griego. El mediocampista español, Ferran López, se convirtió en la estrella del equipo, pues anotó tres goles en la segunda victoria del torneo para el Barça.

El conjunto 'blaugrana' regresó a la senda del triunfo, pues venía de una dolorosa derrota ante el Paris Saint-Germain en la segunda jornada en la Liga de Campeones de Europa. A pesar de tener siete ausencias de sus jugadores importantes, Hansi Flick asignó el mejor cuadro posible para enfrentarse a un equipo que, en el papel, pintaba como un rival de nivel inferior, lo cual se vio reflejado en el resultado final.

El show de López comenzó apenas en el minuto siete del encuentro, luego de que comenzara la jugada desde la parte media del campo y, con una vuelta, se quitara a uno de los defensas rivales; el jugador pasó la pelota a Lamine Yamal y, luego de un rechace por parte del arquero, firmó la primera anotación del encuentro. El doblete para Fermín se firmó con apenas media hora de juego, cuando metió un zurdazo desde el área del punto penal.

uD83DuDD35uD83DuDD34 One thing I admire about Fermin Lopez is his “no time for showboating” kinda attitude.



He saw Lamine Yamal dribbling the opponent, bro took it personal and collected the ball from Yamal like; let me tear the net please!#BarcaOlympiancos #UCL



pic.twitter.com/2OVYjYvj4T — Fams of FCBuD83DuDC99?? (@fams_of_FCB) October 21, 2025

Con la diferencia de dos goles, se fueron al descanso y, luego de unos ajustes, el Olympiacos descontó la diferencia con anotación para Ayoub El Kaabi. Lamine Yamal se encargó de poner tierra de por medio en el marcador de nueva cuenta, cobrando de manera efectiva un penal; Marcus Rashford fue el otro jugador del encuentro que brilló, pues finalizó la jornada con dos anotaciones en menos de cinco minutos.

Fermín López selló el marcador en el minuto 75, con un golazo de volea, tras un centro de Roony Bardghji en la línea final del campo. Con este resultado, el Barcelona llegó a la segunda victoria en el torneo, escalando a la sexta posición de manera momentánea, pues hay equipos que aún tienen pendiente su tercer compromiso.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDFA | GOAL: FERMIN LOPEZ HAT-TRICK! ROONY BARDGHJI OMG! WOW!



Barcelona 5-1 Olympiacos. pic.twitter.com/n08mCBhemf — TheGoalsZone ? (@TheGoalsZone) October 21, 2025

Para el futbolista español, este partido se convirtió en el primer 'hat trick' en su carrera, además de llevarse el galardón del Jugador Más Valioso del partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui