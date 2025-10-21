Gran Premio de la Ciudad de México; horarios y donde ver EN VIVO a Verstappen y la F1 en tierras aztecas

Ciudad de México.- La categoría reina del automovilismo está de regreso en la Magdalena Mixihuca, en una de las carreras más esperadas a lo largo del calendario de la Fórmula 1. En el punto más álgido de la temporada, los monoplazas volverán a rugir en tierras aztecas durante el Gran Premio de la Ciudad de México durante el próximo fin de semana; la carrera servirá para un nuevo capítulo en la lucha por el Campeonato de Pilotos entre Max Verstappen y Oscar Piastri.

El Gran Premio de la Ciudad de México es una de las carreras más demandantes para los ingenieros, pues se realiza a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un reto para los actuales monoplazas, los cuales dependen en gran parte del aire por el efecto suelo. La carrera consta de 71 vueltas alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo cual asciende a más de 300 kilómetros de recorrido.

#Deportes | GP de la Ciudad de México 2025; Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a la F1 uD83DuDEA6https://t.co/JGsYEmVmqc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

Oscar Piastri llega como el líder en el Campeonato de Pilotos con 346 puntos y, en segundo lugar, se encuentra su compañero de McLaren, Lando Norris; la lucha por el título se ha vuelto interesante en las recientes carreras, pues Max Verstappen ha mejorado su desempeño en los últimos GP. El piloto neerlandés recortó una diferencia de 104 unidades a reducirla a 40 luego de la carrera en Estados Unidos.

Durante el compromiso anterior, Max Verstappen demostró su dominio abrumador sobre los pilotos restantes, ganando el Gran Premio de los Estados Unidos; el neerlandés lideró todas las vueltas de la carrera, así como de la sprint race, además de quedarse con la pole position para ambas pruebas.

#Deportes | Max Verstappen sigue intratable; se llevó la victoria en el GP de los Estados Unidos de la F1 uD83CuDFC6https://t.co/OnF6YOsEXY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Horarios del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 de la Fórmula 1

Pista: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

Fecha: Domingo 26 de octubre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/Sky Sports/F1 TV

Durante la primera sesión de entrenamientos, se contará con la presencia del piloto mexicano, Patricio 'Pato' O'Ward, quien verá actividad en dicha prueba libre con la escudería de McLaren, con quienes funge como piloto de reserva. De igual manera, se anunció que Verstappen estará ausente de dicha sesión, para ceder su monoplaza a una joven promesa del equipo Red Bull.

#Deportes | 'Pato' O'Ward a la Fórmula 1; correrá durante el Gran Premio de la Ciudad de México con McLaren uD83CuDFCE?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/Hx3VpFlVQm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui