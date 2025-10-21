Jugador de los Yaquis de Obregón es nombrado el Defensivo del Año en LMB

Ciudad Obregón, Sonora.- Considerado uno de los mejores paracortos mexicanos de la actualidad, el infielder de Yaquis de Obregón, Juan Carlos 'Haper' Gamboa fue reconocido este martes como el Defensivo del Año en la temporada del centenario en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El veterano infielder se alzó con la distinción después de establecer un récord de fildeo en la campaña 2025 del circuito de verano con los Diablos Rojos del México, equipo con el que también consiguió el bicampeonato.

En la actualidad, el mejor shortstop de la LMB tiene nombre: Juan Carlos “El Haper” Gamboa, mexicano de corazón y orgulloso capitán de los Diablos Rojos del México.



Además de guiarnos al bicampeonato, esta temporada impuso un nuevo récord de fildeo (.993) para un shortstop en la… pic.twitter.com/U9V8h56NqX — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) October 21, 2025

El capitán de los los Yaquis y de los Diablos Rojos, se quedó con el nombramiento por encima de elementos de la talla de Didi Gregorius (Algodoneros), Reynaldo Rodríguez (Guerreros) y Sócrates Brito (El Águila), entre otros.

Con los pingos, el 'Haper' estableció el récord del mejor porcentaje de fildeo en una temporada para un campo corto en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol con .993. En 67 encuentros en los que participó, 66 de ellos como titular, el infielder mochiteco realizó 294 lances que resultaron en 205 asistencias, 87 outs y sólo cometió dos errores. Quebró la marca que estaba en manos de Remigio 'Prodigio' Díaz, el .990 que registró en 2005 jugando para los Olmecas de Tabasco.

El 'Haper' fue reconocido por su talento defensivo

La elección del ganador corrió a cargo del Comité Elector de las Nominaciones Especiales LMB 2025, el cual está integrado por miembros del área deportiva, staff de coaches, cronistas, jefes de prensa y community managers de los 20 equipos de la LMB; además de medios de comunicación locales de las 20 plazas del circuito y por medios nacionales.

uD83DuDC4FuD83CuDFFBAPLAUSOSSSSuD83DuDC4FuD83CuDFFB

uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE0EClase de atrapada de nuestro Capitán Juan Carlos "Haper" GamboauD83EuDDE4uD83DuDC8E #PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/fBardAnepW — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 18, 2025

Está viene a ser la segunda ocasión consecutiva en que los Diablos Rojos del México tienen en sus filas al designado Mejor Defensivo del Año, luego de que en 2024 el premio fuera entregado al venezolano Franklin Barreto.

Actualmente, el 'Haper' se encuentra participando con la Tribu obregonense en la campaña 2025-206 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde ha sido titular en los cinco encuentros que han disputado los Yaquis hasta el momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui