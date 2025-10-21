LaLiga cancela el Barcelona vs Villareal en Miami, Estados Unidos; se disputará en España tras protestas

Ciudad de México.- Luego de las múltiples protestas y que varios jugadores alzaran la voz en las redes sociales, los directivos de LaLiga decidieron cancelar el partido que se tenía programado para diciembre del 2026 en Miami, Estados Unidos. El duelo entre el Barcelona y el Villarreal iba a convertirse en historia, pues sería el primer encuentro oficial de la liga española que se disputaba en el extranjero, pues se pondrían en juego puntos para la clasificación.

Desde el momento en que se dio el anuncio oficial, fue algo que causó mucha controversia en el plano internacional, ya que los propios dirigentes de los diferentes organismos en Europa expresaron su descontento. "Si bien es lamentable tener que dejar que estos dos juegos sigan adelante, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente", comentó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

#Deportes | Se confirma: Barcelona jugará en Miami contra el Villareal; será partido oficial de LaLiga ?https://t.co/P6GShIx9xx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Durante la semana anterior, se oficializó que la Asociación de Futbolistas Españoles, en conjunto con los capitanes de la Primera División, sostendrían una serie de protestas antes del arranque de cada partido, lo que no fue bien aceptado por parte de LaLiga. En las transmisiones de cada partido, cuando se realizaba la protesta que constaba de 15 segundos sin mover el balón luego del silbatazo inicial, se emitían tomas del público o la fachada de los recintos para no dar difusión a las demandas de los jugadores.

#Deportes | Futbolistas en España anuncian protesta en LaLiga; se oponen al partido del Barcelona en Miami ???https://t.co/iGxXCskcmR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

Cuando la jornada 3 de la Champions League estaba en curso, LaLiga emitió un comunicado en el cual oficializó la cancelación de dicho compromiso; mediante un comunicado en las redes sociales, informaron que los promotores del encuentro en Miami, Estados Unidos, decidieron cancelar el compromiso tras la incertidumbre generada en España en las últimas semanas.

LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante; limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional".

uD83DuDEA8 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

El encuentro que se había anunciado para disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, se celebrará en la casa del Villarreal; el Barcelona visitará el Estadio de la Cerámica el 21 de diciembre, como parte de la jornada 17 del campeonato español.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ LaLiga