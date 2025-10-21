Liga MX EN VIVO: Hora y dónde ver el Querétaro vs. Chivas de la jornada 14 del Apertura 2025

Querétaro, Querétaro.- Chivas de Guadalajara busca seguir extendiendo su racha de victorias y su próximo partido es una buena oportunidad para hacerlo. En acciones correspondientes a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo tapatío visitará la cancha del Estadio Corregidora para enfrentar a Gallos Blancos de Querétaro. Para este cierre de torneo, ambos clubes llegan con objetivos completamente diferentes.

Los pupilos de Gabriel Milito acumulan cuatro victorias consecutivas y se perfila para posicionarse, por primera vez, en los puertos que otorgan boleto directo a la Liguilla. En contraste, Querétaro tiene únicamente tres triunfos en el presente campeonato, por lo que este duelo representa una prueba clave para ambos conjuntos: pues Chivas busca consolidar su buen momento, mientras que los Albiazules intentan hundirse en el fondo de la tabla general.

El Rebaño Sagrado ha encontrado mayor solidez defensiva, fluidez ofensiva y una actitud diferente en la cancha, cualidades que lo ha llevado a ubicarse en la octava posición de la clasificación con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y cinco derrotas. Por su parte, los dirigidos por Benjamín Mora registran tres victorias, dos empates y ocho derrotas, por lo que se encuentran en el antepenúltimo lugar con 11 unidades.

¿Cómo llegan Querétaro y Chivas a la jornada 14 del Apertura 2025?

En la jornada 13, los Gallos Blancos sufrieron una dura goleada en su visita al Estadio Nemesio Diez y sucumbió 4-0 ante Toluca. A diferencia de su próximo rival, Chivas aprovechó la localía del Estadio Akron y venció 2-0 al Mazatlán FC con goles de Armando 'Hormiga' González y Bryan 'Cotorro' González, además de contar con una destacada participación de Richard Ledezma que asistió en la segunda anotación.

Posibles alineaciones Querétaro vs Chivas

Querétaro (probable XI): Guillermo Allison; Omar Mendoza, Santiago Homenchenko, Diego Reyes, Jonathan Perlaza; Ángel Zapata, Jaime Gómez, Eduardo Armenta; Rodrigo Bogarín, Lucas Rodríguez y Ali Ávila.

Chivas (probable XI): Raúl Rangel; Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Richy Ledezma, Bryan González; Fernando González, Omar Govea; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Armando González.

Dónde ver Querétaro vs Chivas

Día: Miércoles 22 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Corregidora

Dónde ver: Caliente TV y ViX Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui