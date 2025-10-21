MLB: Los Angels anuncian al exreceptor Kurt Suzuki como su nuevo manager

California, Estados Unidos.- Los Angels ya tienen nuevo dirigente, y para conseguirlo no necesitaron salir de casa; ya que su próximo manejador será el exreceptor de Grandes Ligas Kurt Suzuki, anunció el equipo el martes.

Suzuki ha pasado las últimas tres temporadas como asistente especial del gerente general de los Los Angeles Angels, Perry Minasian, quien no tuvo que buscar muy lejos para encontrar a la quinta persona ideal para ocupar el cargo.

OFFICIAL: The Angels have hired Kurt Suzuki as the Club’s manager. pic.twitter.com/4ZrL2r6hJj — Los Angeles Angels (@Angels) October 21, 2025

Suzuki jugó para cinco equipos durante sus 16 temporadas en las Grandes Ligas, ganando una selección All-Star con Minnesota en 2014 y ganando una Serie Mundial con Washington en 2019.

Un japonés-estadounidense de cuarta generación de Hawái, Suzuki se une a Don Wakamatsu y Dave Roberts en la corta lista de ex y actuales manejadores de MLB con ascendencia asiática. Suzuki también es el primer manager de tiempo completo nacido en Hawái en la historia de las Grandes Ligas, dijeron los Angels.

Suzuki se retiró de MLB con los Angeles

Los dos últimos años de su carrera, Suzuki los pasó en Anaheim, retirándose después de la temporada 2022. El exreceptor también ganó la Serie Mundial Universitaria mientras jugaba para Cal State Fullerton, ubicado a pocas millas del Angel Stadium.

Washington fue descartado, a pesar de tener contrato

Reemplaza en el puesto a Ron Washington, quien ya no regresó al dugout de los Angelinos después de dos temporadas perdedoras. Washington se perdió la segunda mitad de la temporada actual después de someterse a una cirugía cardíaca de bypass cuádruple, con Ray Montgomery reemplazando mientras que Los Ángeles terminó en el último lugar en el Oeste de la Liga Americana.

Pujols no llegó a un arreglo para dirigir al equipo

Después de que las conversaciones con el extoletero Albert Pujols no llegaran a buen término en los últimos días, los Angels recurrieron a Suzuki y a su compañero asistente especial del gerente general, Torii Hunter, como sus principales candidatos. Pujols, quien tiene un contrato de servicios personales con los Angels, era el favorito para el puesto del propietario Arte Moreno. Ni Pujols, ni Suzuki tienen experiencia como entrenadores de Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui