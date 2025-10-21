Noche de fiesta en Oklahoma; el campeón Thunder se presenta con triunfo en casa

Oklahoma City, Estados Unidos.- Vaya noche que tuvieron los aficionados del Thunder el martes por la noche: una especial ceremonia de entrega de anillos, la presentación del banderín de campeonato y una victoria en tiempo extra sobre la exestrella de Oklahoma City, Kevin Durant y los Houston Rockets.
Con 2.3 segundos por jugar, el actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander anotó dos tiros libres en el segundo tiempo extra para darle al Thunder una victoria por 125-124. El campeón anotador de la temporada pasada tenía solo cinco puntos en el medio tiempo, pero finalizó con 35.
Los Rockets ganaban por 124-123 en el segundo período extra, cuando Durant cometió una falta sobre Gilgeous-Alexander. La multitud vitoreó alegremente cuando Durant salió del juego con su sexta falta personal. Gilgeous-Alexander hizo ambos tiros libres para los puntos decisivos. Jabari Smith Jr. de Houston falló un tiro de 19 pies cuando expiraba el tiempo, y el Thunder sobrevivió en el primer partido de la temporada para ambos equipos.
Fue una muestra del descontento de los fanáticos del Thunder que aún no han perdonado a Durant por dejar al equipo y unirse a los Golden State Warriors, su mayor rival, en 2016. Durant tuvo 23 puntos y nueve rebotes en su primer juego con Houston después de ser canjeado en la temporada baja. Fue abucheado ruidosamente durante las presentaciones de apertura previas al juego y eso continuó durante gran parte del juego.
La visita tomó la ventaja desde el cuarto inicial, aunque nunca la pudo elevar por encima del doble dígito. Gilgeous-Alexander encestó un tiro corto con 2.1 segundos restantes en el último cuarto para empatar el juego a 104. Alperen Sengun falló un fadeaway sobre la bocina para enviar el juego a tiempo extra. Chet Holmgren agregó 28 puntos y siete rebotes para el Thunder. Alperen Sengun tuvo 39 puntos y 11 rebotes para los Rockets.
Fuente: Tribuna del Yaqui