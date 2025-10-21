Noche de fiesta en Oklahoma; el campeón Thunder se presenta con triunfo en casa

Oklahoma City, Estados Unidos.- Vaya noche que tuvieron los aficionados del Thunder el martes por la noche: una especial ceremonia de entrega de anillos, la presentación del banderín de campeonato y una victoria en tiempo extra sobre la exestrella de Oklahoma City, Kevin Durant y los Houston Rockets.

Con 2.3 segundos por jugar, el actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander anotó dos tiros libres en el segundo tiempo extra para darle al Thunder una victoria por 125-124. El campeón anotador de la temporada pasada tenía solo cinco puntos en el medio tiempo, pero finalizó con 35.

NBA Champions has a nice ring to it uD83DuDC8D pic.twitter.com/pyzBCmW9Q5 — OKC THUNDER (@okcthunder) October 22, 2025

Los Rockets ganaban por 124-123 en el segundo período extra, cuando Durant cometió una falta sobre Gilgeous-Alexander. La multitud vitoreó alegremente cuando Durant salió del juego con su sexta falta personal. Gilgeous-Alexander hizo ambos tiros libres para los puntos decisivos. Jabari Smith Jr. de Houston falló un tiro de 19 pies cuando expiraba el tiempo, y el Thunder sobrevivió en el primer partido de la temporada para ambos equipos.

Fue una muestra del descontento de los fanáticos del Thunder que aún no han perdonado a Durant por dejar al equipo y unirse a los Golden State Warriors, su mayor rival, en 2016. Durant tuvo 23 puntos y nueve rebotes en su primer juego con Houston después de ser canjeado en la temporada baja. Fue abucheado ruidosamente durante las presentaciones de apertura previas al juego y eso continuó durante gran parte del juego.

Durant fue abucheado en Oklahoma

La visita tomó la ventaja desde el cuarto inicial, aunque nunca la pudo elevar por encima del doble dígito. Gilgeous-Alexander encestó un tiro corto con 2.1 segundos restantes en el último cuarto para empatar el juego a 104. Alperen Sengun falló un fadeaway sobre la bocina para enviar el juego a tiempo extra. Chet Holmgren agregó 28 puntos y siete rebotes para el Thunder. Alperen Sengun tuvo 39 puntos y 11 rebotes para los Rockets.

Fuente: Tribuna del Yaqui