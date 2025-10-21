Piloto mexicano correrá en la Fórmula 2; Noel León brillará con Campos Racing en 2026

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, los últimos años han sido la gloria para el automovilismo mexicano; prueba de ello son los diferentes pilotos aztecas que se desempeñan en diversas categorías alrededor del mundo. Tras varios años sin un representante de México en la antesala de la F1, se anunció la llegada de un piloto emergente para el 2026. El regiomontano Noel León correrá para Campos Racing en la Fórmula 2.

A pesar de la corta edad, León cuenta con un sinfín de experiencia y varios palmarés bajo su mando; comenzó su carrera en el karting en 2013 y se mantuvo en dicha categoría hasta 2017. Se coronó como monarca en el Campeonato de Estados Unidos de la Fórmula 4 en 2020 y en el 2023, hizo lo propio en la Euroformula Open, con siete victorias; en los años recientes, compitió en la F3, destacando con múltiples podios.

Su talento y constancia lo han convertido en uno de los pilotos promesas a nivel mundial; es por eso que la escudería ibérica hizo oficial su incursión a la categoría de soporte para la F1. Fue mediante la cuenta de Instagram de Campos Racing que se realizó tan importante anuncio. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Noel León al equipo para la temporada 2026 de Fórmula 2 de la FIA. Noel se une a nuestro equipo y completa nuestra alineación de pilotos para el próximo año".

Adrián Campos, director de la escudería, destacó el talento que León ha demostrado en las otras categorías y apuntó que esperan que sea un contendiente al título desde el inicio, debido a su talento innato. "Desde Campos Racing vamos a proporcionarle todas las herramientas para facilitar que su adaptación a la categoría sea lo más rápida y eficaz posible".

"Es un honor dar este importante paso en mi carrera y unirme a Campos Racing para la nueva temporada de Fórmula 2. Estoy totalmente comprometido a aprender y dar lo mejor de mí en esta nueva etapa", expresó el piloto regiomontano.

La temporada de la F2 2026 comenzará el fin de semana que comprende entre los días 6, 7 y 8 de marzo del próximo año, dando inicio al calendario que comprende 16 compromisos, entre los que destacan los Grandes Premios de Mónaco e Italia. La temporada dará fin con el Gran Premio de Abu Dabi, el 6 de diciembre del 2026.

