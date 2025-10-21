Pumas vs Atlético San Luis EN VIVO: ¿Dónde ver el cierre de la jornada 14 del Apertura 2025?

Ciudad de México.- Como parte de la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM recibirá la visita de Atlético San Luis en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El cuadro felino se presenta a este compromiso en una situación in extremis, ya que se encuentra ante la posibilidad de abandonar los puestos de repechaje en caso de no salir con un resultado positivo ante un rival directo en esta lucha.

Los dirigidos por Efraín Juárez llegan a este encuentro con el firme objetivo de regresar a la senda de la victoria como locales, pues no ganan en CU desde la fecha 7 cuando vencieron 1-0 al Atlas. Por su parte, los potosinos rompieron una racha negativa de derrotas la fecha pasada, precisamente frente a Los Zorros, por lo que esperan continuar por ese camino y entrar a los lugares de play-in de cara a la fase final del campeonato.

Ambos equipos viven realidades similares, es por ello que este partido será vital en las aspiraciones de ambos por formar parte de 'La Fiesta Grande' del futbol mexicano. Actualmente, el conjunto capitalino se ubica en la décima posición de la tabla general con 14 puntos, producto de tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas, mientras que los pupilos de Guillermo Abascal se ubican en el onceavo lugar con 13 unidades, sumando cuatro victorias, un empate y ocho descalabros.

¿Cómo llegan Pumas y Atlético San Luis a la jornada 14 del Apertura 2025?

En la jornada anterior, Pumas se metió a 'El Gigante de Acero' y sacó un empate 1-1 ante Monterrey, a pesar de comenzar ganando el juego con una gran anotación de Alan Medina al minuto 43. En contraste, aprovechó la localía y el poder del Estadio Alfonso Lastras para derrotar 2-0 al Atlas con goles del goleador italobrasileño, João Pedro, y uno más del mexicano Óscar Macías con lo que liquidaron el partido desde el primer tiempo.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DEL @AtletideSanLuis! ?



Gran jugada colectiva del equipo potosino que finaliza Oscar Macías.



Disfruta el juego en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/16RDkMlbvp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 18, 2025

Posibles alineaciones Pumas vs Atlético de San Luis

Pumas (probable XI): Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathanael Silva, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla y José Juan Macías.

Atlético de San Luis (probable XI): Andrés Sánchez, Román Torres, Robson Alves De Barros, Juan Sanabria, Eduardo Águila, Benjamín Galdames, Miguel García, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet y João Pedro.

uD83DuDC65 ¡EL XI INICIAL DE HOY! uD83DuDD34??#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/bXo3L8STdK — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) October 18, 2025

Dónde ver Pumas vs Atlético de San Luis

Día: Miércoles 22 de octubre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Que la #GarraYEntrega se haga presente en la cancha y en la tribuna este miércoles en CU uD83DuDC4A@DHLMex te trae la información del partidouD83DuDC47



uD83CuDD9A | Atlético de San Luis

uD83CuDFDF? | EOU

uD83DuDD70? | 21:05 horas

uD83DuDCC5 | Miércoles 22 de Octubre

uD83DuDCFA | ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yT7IlfXgeB — PUMAS (@PumasMX) October 21, 2025



Fuente: Tribuna del Yaqui