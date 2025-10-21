Real Madrid vs Juventus; horarios y dónde ver EN VIVO la jornada 3 de la Champions League

Madrid, España.- Uno de los encuentros más vistosos en la jornada 3 de la Champions League será el que enfrente al Real Madrid y a la Juventus en tierras españolas. La escuadra 'Merengue' busca retomar la primera posición, luego de las dos victorias obtenidas en los primeros compromisos, mientras que la 'Vecchia Signora' busca su primer triunfo de la temporada para mantener vivas las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda.

Este encuentro se ha convertido en un clásico dentro de la Liga de Campeones de Europa, dejando momentos memorables que se han quedado marcados en la memoria de los aficionados al balompié mundial. La última ocasión que ambos equipos se vieron las caras fue durante los cuartos de final de la Champions League 2018-2019, cuando se tuvo la mítica chilena de Cristiano Ronaldo, lo que le dio el pase al Real Madrid a las semifinales.

¡¡¡EL BICHO, EL ANIMAL, EL DIOS DEL ÁREA, THE BEST, LA BESTIA, MR. CHAMPIONS LEAGUE, CR7, EL COMANDANTE!!!



Les dejo la joya de gol de Cristiano Ronaldo vs Juventus en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League 2018, poesía en movimiento, chilena perfecta. pic.twitter.com/Leh3ASVADo — Soy Rayado uD83CuDF1F (@SomosRayados) April 4, 2018

La escuadra española se encuentra en la octava posición, a pesar de haber obtenido un par de victorias en los primeros dos compromisos; viene de vencer de manera aplastante al Kairat Almaty en la segunda jornada. Kylian Mbappé fue el jugador más destacado para el conjunto 'merengue', pues logró anotar tres de los cinco goles que marcó el equipo español, seguido por Eduardo Camavinga y Brahím Díaz.

#Deportes | Mbappé se anota hat-trick en la victoria aplastante del Real Madrid en la Champions League ?uD83EuDD29https://t.co/u0OBehreZ7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

Por contraparte, la Juventus ha tenido un desempeño complicado en la Champions League, ya que ha quedado relegado hasta la posición 24, pues solo ha podido conseguir dos puntos; comenzó su participación en la temporada, empatando con cuatro anotaciones contra el Borussia Dortmund. En su segundo encuentro, terminaron con el marcador igualado contra el Villarreal, con gol de último minuto por parte de Renato Veiga.

Horarios del Real Madrid vs Juventus de la Champions League

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Miércoles, 22 de octubre

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Caliente TV

uD83DuDC4A ¡NO HAGAN PLANES MAÑANA! pic.twitter.com/cOO2THbYsI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 21, 2025

La Juventus ha tenido la oportunidad de disputar 11 encuentros en la casa del Real Madrid, en los cuales el cuadro español se queda con la mejor marca; los 'merengues' han logrado siete victorias, contra un empate y tres triunfos para la 'Vecchia Signora'.

Fuente: Tribuna del Yaqui