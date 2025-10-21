Red Bull Racing recibe sanción previa al Gran Premio de la Ciudad de México, afectaron a Lando Norris

Ciudad de México.- Un duro golpe para la economía de Red Bull Racing dejó como consecuencia el Gran Premio de los Estados Unidos, pues la FIA impuso una sanción contra la escudería austriaca por afectar a otro piloto. El aplastante desempeño de Max Verstappen en el Circuito de las Américas quedará manchado, luego de que se revelara que Red Bull intentó afectar a Lando Norris, previo al GP de la Ciudad de México.

El piloto neerlandés tuvo un dominio descomunal durante todo el fin de semana; Verstappen comenzó con las acciones, quedándose con la pole position para la sprint race y la carrera larga. Al igual que quedarse con la primera posición, 'Super-Max' se llevó la victoria en ambas competencias, recortando la distancia en el Campeonato de Pilotos y manteniendo la lucha por el título contra ambos conductores de McLaren.

Mientras el equipo festejaba un nuevo triunfo, la Federación Internacional de Automovilismo anunció una investigación para revisar un incidente que se cometió previo al inicio del Gran Premio, acusando de manipulación de la parrilla a un integrante de Red Bull. El problema consistió en el retiro de una cinta instalada por parte de McLaren, la cual serviría como ayuda visual para que Norris se colocara de manera correcta dentro del cajón de salida.

uD83DuDCA5| Red Bull fue multado con 50.000 euros en Austin porque uno de sus mecánicos volvió a ingresar a la pista durante la vuelta de formación para intentar sacar la cinta de referencia del lugar de largada de Lando Norris.#F1 #Formula1 #USGP pic.twitter.com/gffzMvXQJX — FormulaArg (@FormulaArgOK) October 20, 2025

La sanción fue impuesta, pues, para cometer dicho acto, el integrante del equipo de las bebidas energéticas ingresó a la pista cuando los comisarios habían dado la orden para despejar la zona de arrancada para dar inicio a la carrera. Los comisarios recalcaron en la ficha de la sanción lo siguiente: "Obstaculizar las medidas de seguridad para preparar la pista para la carrera después de que la parrilla ha sido despejada está absolutamente prohibido".

Es una multa de 50k E (25k suspendidos) para Red Bull https://t.co/6BawLUb5F8 pic.twitter.com/6RWHZNQKW5 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 20, 2025

Es por eso que Red Bull Racing se hizo acreedor a una multa que ascendió a los 50 mil euros, aunque luego se redujo a la mitad y, los motivos por los cuales el integrante de la escudería omitió las instrucciones por parte de los comisarios, no se reveló por parte del equipo. El director de Red Bull, Laurent Mekies, descartó que hayan intentado afectar a otros competidores y todo se trató de un malentendido.

Fuente: Tribuna del Yaqui