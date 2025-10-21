Serie Mundial 2025: Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays; fechas para el 'Clásico de Otoño' de MLB

Ciudad de México.- Llegó el momento más importante en toda la temporada de la MLB, pues luego de unos juegos emocionantes, se definieron los dos protagonistas para la Serie Mundial 2025, en una edición inédita. Los campeones reinantes, Los Angeles Dodgers, intentarán refrendar la corona ante los Toronto Blue Jays, a partir del próximo fin de semana.

Los Toronto Blue Jays consiguieron la clasificación, luego de siete aguerridos compromisos contra los Seattle Mariners, enviando a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al juego de muerte súbita por la permanencia. George Springer se convirtió en el héroe para los canadienses, pues conectó un cuadrangular de tres carreras, que le dio la ventaja definitiva en el marcador para quedarse con el triunfo.

GEORGE SPRINGER

THREE-RUN SHOT

BLUE JAYS LEAD uD83EuDD2F pic.twitter.com/Qh7qwqYpRx — MLB (@MLB) October 21, 2025

Para los Blue Jays, es la tercera ocasión que llegan a la Serie Mundial y la primera ocasión desde hace más de dos décadas; Toronto no conoce las derrotas en 'Clásico de Otoño', pues consiguió el bicampeonato en las temporadas 1992 y 1993. En la de 1992, vencieron en siete juegos a los Atlanta Braves, definiendo el encuentro en entradas extras para el primer título en su historia; un año después, los Azulejos convirtieron su segundo campeonato, con Philadelphia Phillies como víctimas.

Para la edición del 2025, no lo tendrán nada fácil, pues se enfrentan a los actuales monarcas de Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers; el equipo californiano llega con un gran paso en los actuales playoffs, pues tiene marca de nueve victorias y solo una derrota. Viene de barrer en cuatro juegos a los Milwaukee Brewers, con una gran actuación de Shohei Ohtani, pues lanzó seis entradas en blanco con seis ponches y con el madero, conectó tres cuadrangulares, incluyendo un vuelacercas de 469 pies.

SHOHEI OHTANI HAS TAKEN OVER



HE LEAVES THE YARD AGAIN uD83DuDCA5 pic.twitter.com/ul2EcfZtxk — MLB (@MLB) October 18, 2025

Fechas para la Serie Mundial 2025 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays

Juego 1: Los Ángeles en Toronto; viernes, 24 de octubre

Juego 2: Los Ángeles en Toronto; sábado, 25 de octubre

Juego 3: Toronto en Los Ángeles; lunes 27 de octubre

Juego 4: Toronto en Los Ángeles; martes 28 de octubre

*Juego 5: Toronto en Los Ángeles; miércoles 29 de octubre

*Juego 6: Los Ángeles en Toronto; viernes 31 de octubre

*Juego 7: Los Ángeles en Toronto; sábado 1 de noviembre

*En caso de ser necesario.

Todos los encuentros están programados para iniciar a las 18:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui / MLB