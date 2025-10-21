Tom Aspinall vs. Ciryl Gane EN VIVO: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver UFC 321 en México?

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- Este sábado 25 de octubre de 2025 se podrá ver el evento UFC 321, el cual se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi y que será estelarizado por el combate estelar entre Tom Aspinall y Ciryl Gane por el título de peso pesado de la UFC. Esta función representa un momento clave para dicha categoría, luego de que Aspinall se proclamará como campeón indiscutido tras el retiro del estadounidense Jon Jones.

Tom Aspinall ha vivido un ascenso vertiginoso en la división de los pesos pesados y ahora hará la primera defensa de su título. El inglés se proclamó como monarca interino tras vencer al ruso Sergei Pavlovich y lo defendió ante Curtis Blaydes antes de ser elevado a campeón indiscutido cuando Jones puso fin a su carrera. Su estilo combina velocidad, potencia y acabados rápidos, cualidades que lo han llevado a lo más alto de la división.

The last time he was in the Octagon he finished his opponent in just over a minute uD83DuDC4A@AspinallMMA is back this Saturday at #UFC295 and is looking for another show stopping finish! pic.twitter.com/cimNhAxmvz — UFC (@ufc) November 8, 2023

Por su parte, Ciryl Gane se encuentra ante una nueva oportunidad titular y es que, a pesar de coronarse como campeón interino pesado al imponerse ante Derrick Lewis, ha sufrido duras derrotas por el cinturón indiscutido frente a Francis Ngannou y el mismísimo Jon Jones. Con un estilo técnico, ágil y fluido, influenciado por el muay thai, el francés ha vencido a rivales como Alexander Volkov, Tai Tuivasa y Sergey Spivac.

When Ciryl Gane lets his hands go he lands bombs! uD83DuDCA3#UFC321 | Saturday | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/JeAzVsuWYy — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) October 20, 2025

En la pelea coestelar, Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, dos brasileñas expertas en jiu-jitsu y con estilos contrastantes, se disputarán el cinturón vacante del peso paja. Otras enfrentamientos atractivos que ofrece la cartelera son el de Alexander Volkov vs. Jailton Almeida, de donde podría salir el próximo retador al cetro de los pesos pesados, además del de Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov y Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista.

Cartelera principal del UFC 321

Tom Aspinall vs Ciryl Gane: Campeonato de la UFC del peso pesado.

Virna Jandiroba vs Mackenzie Dern: Campeonato de la UFC del peso paja.

Umar Nurmagomedov vs Mario Bautista: peso gallo.

Alexander Volkov vs Jailton Almeida: peso pesado.

Aleksandar Rakic vs Azamat Murzakanov: peso semipesado.

Cartelera preliminar del UFC 321

Ikram Aliskerov vs Junyon Park: peso medio.

Ludovit Klein vs Mateusz Rebecki: peso ligero.

Abdul-Kareem Al-Selwady vs Matheus Camilo: peso ligero.

Nathaniel Wood vs José Miguel Delgado: peso pluma.

Hamdy Abdelwahab vs Chris Barnett: peso pesado.

Azat Maksum vs Mitch Raposo: peso mosca.

Jaqueline Amorin vs Mizuki: peso paja.

Nasrat Haqparast vs Quillan Salkilld: peso ligero.

Si vives en México y quieres disfrutar de UFC 321, tendrás que despertarte temprano debido al horario que existe en el país con respecto al de Emiratos Árabes Unidos. A continuación te compartiremos toda la información que necesitas para ver en vivo este gran evento.

Dónde ver México UFC 321 : Tom?Aspinall vs. Ciryl?Gane

Sede: Etihad?Arena

Etihad?Arena Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Hora.

Preliminares: 09:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera estelar: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Doble campeonato este Sáb. 25 de Oct. #UFC321 uD83CuDFC6uD83CuDFC6#InAbuDhabi | @visitabudhabi

ESTELARES 2pm ET uD83CuDDFAuD83CuDDF8 / 12pm uD83CuDDF2uD83CuDDFD / 3pm uD83CuDDE6uD83CuDDF7 / 8pm uD83CuDDEAuD83CuDDF8??

PRELIMINARES 11am ET uD83CuDDFAuD83CuDDF8 / 9am uD83CuDDF2uD83CuDDFD / 12pm uD83CuDDE6uD83CuDDF7 / 5pm uD83CuDDEAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/PwhqX0ek4R — UFC Español (@UFCEspanol) October 20, 2025

