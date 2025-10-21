Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP 2025-2026

Hermosillo, Sonora.- Luego de que finalizara la primera semana de actividades de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, las acciones regresarán al terreno de juego de las diferentes plazas que conforman el circuito invernal. Los Yaquis de Obregón sostendrán el primer 'Clásico Sonorense' de la temporada 2025-2026, al visitar a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Fernando Valenzuela.

Estas dos escuadras se enfrentaron en numerosas ocasiones durante la Mexican Baseball Fiesta, cerrando con marca favorable para el conjunto cajemense; Yaquis se quedó con cuatro victorias en el torneo, incluyendo un juego sin hit ni carrera. Ya de regreso en tierras sonorenses, ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones como el cierre de la pretemporada; Naranjeros finalizó con dos victorias, por una de Obregón en el Estadio Yaquis.

Naranjeros de Hermosillo se ubican en la primera posición dentro de la tabla, pues finalizó la semana con cuatro victorias y tan solo una derrota. El Estadio Fernando Valenzuela recibió los cinco compromisos de manera consecutiva, pues la serie del fin de semana estaba programada para celebrarse en la casa del Tucson Baseball Team, los cuales aún no cuentan con los permisos para disputar sus encuentros de local en tierras estadounidenses.

#Deportes | Naranjeros de Hermosillo se roba el liderato; así marcha la tabla de posiciones de la LAMP ?uD83CuDF4Ahttps://t.co/mqPRH7XHyQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Por su parte, Yaquis logró treparse a la quinta posición, recuperándose de un inicio complicado contra Cañeros de Los Mochis, pues perdieron los dos compromisos de la jornada inaugural. Ya en la primera serie, la novena cajemense recibió a los Venados de Mazatlán, finalizando con victoria los tres compromisos; el manager de 'La Tribu', Gabe Álvarez, ha presentado line up con modificaciones en todos los juegos, mejorando el desempeño con el madero.

Horario del Yaquis de Obregón vs. Naranjeros de Hermosillo

Estadio: Estadio Fernando Valenzuela

Fecha: Martes, 21 de octubre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Yaquis de Obregón eligió como abridor a Odrisamer Despaigne, quien tendrá su segunda aparición en la temporada; el 'Asere' perdió el primer partido contra Cañeros, luego de cuatro entradas y un tercio de labor, con dos carreras permitidas. Wilmer Ríos se subirá a la loma por los locales, buscando su segundo triunfo del año, luego de lo realizado contra Tucson.

Fuente: Tribuna del Yaqui