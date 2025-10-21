Yaquis siguen 'onfire', ganan el primero de la serie ante los Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Lo que parecía un día de campo en el 'Fernando Valenzuela' de la capital sonorense en el primer encuentro de la serie, poco a poco se fue trasformando en una auténtica película de terror para los Yaquis, cuando desperdiciaron una ventaja de nueve carreras y a punto estuvieron también de dejar ir la victoria ante los Naranjeros.
Obregón navegaba tranquilo 11-2 hasta la séptima entrada, pero Hermosillo anotó ocho carreras sin respuesta en par de episodios para acercarse 10-11 en el octavo capítulo, aunque al final Obregón pudo mantener la ventaja y quedarse con el triunfo.
A pesar de un titubeante inicio, Odrisamer Despaigne (1-1) se apuntó la decisión. El cubano se mantuvo por espacio de cinco entradas completas en las que admitió ocho imparables y par de carreras, regaló una base por bolas y no ponchó. Wilmer Ríos (1-0) fue el derrotado al permitir once hits y siete carreras en apenas tres entradas y un tercio; con un chocolate.
Naranjeros atacaron al pitcheo del abridor de la Tribu, Despaigne en el fondo del capítulo inicial, donde José Cardona, Jasson Atondo y Harold Ramírez ligaron sencillos, el último productor de la carrera de la quiniela.
Pero en el tercer inning, Yaquis reaccionaron y le dieron la vuelta al marcador en ruta a la victoria, cuando Allen Córdoba le prendió un lanzamiento a Wilmer Ríos y se lo depositó detrás de la barda del jardín izquierdo para emparejar el marcador. Riley Unroe siguió con doble al jardín central, avanzó con error del paracorto Jasson Atondo a batazo de Roberto Valenzuela y anotó con hit de Víctor Mendoza al derecho.
Fue en el cuarto episodio donde la Tribu cajemense se despegó definitivamente con cinco anotaciones. Sebastián Elizalde dio la voz de ataque con imparable al derecho; Juan Carlos Gamboa le siguió con doblete al fondo del jardín izquierdo y Santiago Chávez se remolcó una con hit a las paradas cortas.
Guillermo Williamson tocó para avanzar al corredor y se embasó con error del receptor Andrés Sosa; Córdoba siguió con sencillo dentro del cuadro que remolcó una carrera y Unroe, con elevado de sacrificio empujó una más, y el 'Tito' Valenzuela con doblete envió dos más al plato para el 7-1.
Hermosillo acortó distancia en el cierre de ese mismo inning, donde Edson García y Andrés Sosa conectaron dobletes, para el 7-2. Sin embargo, los visitantes en el 'Fernando Valenzuela' siguieron en su papel de 'aguafiestas' con par de rayitas en la apertura del sexto rollo.
Con dos fuera, 'Tito' Valenzuela pegó de hit, la 'Chule' Mendoza recibió base gratis y Andrew Navigato se embasó con otro error del paracorto Atondo para congestionar las bases. Luego, Elizalde conectó línea que pegó en la primera almohadilla y se convirtió en hit, entrando par de anotaciones.
Los Naranjeros acortaron distancia con tres carreras en el fondo de ese mismo capítulo, dos de ellas con sencillo de Jesús Loya y luego timbraron cinco más en la octava, tres con cuadrangular de Willie Calhoun para tratar de remontar, pero ya no les alcanzó.
Samuel Zazueta entró a cerrar el encuentro y con par de chocolates, se apuntó su salvamento tres de la temporada y el 44 de su carrera con la Tribu, dejando atrás la marca histórica que poseía Mark Zappelli.
Fuente: Tribuna del Yaqui