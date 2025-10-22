Acá en la primera

Hermosillo, Sonora.- Cristina Medina hizo historia en 2021 al ser contratada por los San Diego Padres como Entrenadora de Fuerza y Acondicionamiento en República Dominicana. 4 años después, la 'Wera' Medina sigue formando parte de una de las organizaciones en MLB que temporada tras temporada da la pelea en busca de convertirse en campeones mundiales. El camino que Cristina tuvo que recorrer, no fue fácil: "Fue muy muy difícil, estaba picando piedra y tocando puertas que ni siquiera existían, me acuerdo y me canso de volver a pensarlo. Fue un proceso muy difícil el convencerlos de que yo, una mujer, estaba preparada y de que me gusta el beisbol. Empecé en la academia, era trainer, y fue la organización de Rieleros de Aguascalientes quien me dio la primera oportunidad. Esto nadie lo sabe, a mi no me pagaba el equipo, tuve que firmar un papel de que yo iba a limpiar el estadio, para que pudiera recibir una paga, lo cual no lo tomé en cuenta, yo solo quería la oportunidad. Trabajé y demostré que no importaba que fuera mujer, sino que lo que realmente importa es lo profesional que eres para cumplir con tu trabajo y de ahí se fueron dando poco a poco las cosas" expresó Medina. Cuando Cristina llegó a su tope de trabajo en México, empezó a investigar que se necesitaba para llegar a Grandes Ligas. Se preparó, estudió los cursos que se necesitaban, estudió inglés e inició a aplicar para puestos en Estados Unidos, pero en su plática reconoce que fue vital la recomendación de Maritza Castro (primera mujer mexicana trainer en MLB con Padres de San Diego).

La 'Wera' ayuda a los jugadores a estar en mejor forma



Formada en la Academia del Carmen Nuevo León en 2015, Cristina se convirtió en la primera trainer en la Liga Mexicana de Beisbol, y comenzó a desempeñarse de manera oficial en el diamante en 2017 con Rieleros de Aguascalientes. Su camino continuó con la organización de Vaqueros de Unión Laguna, Águila de Veracruz en la LMB y con Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico.

Hoy Cristina 'La Wera' Medina se ganado su lugar en el beisbol mexicano y sigue abriendo lugar para que más mujeres tengan su lugar en nuestro país en el rey de los deportes y aunque reconoce que "en México tristemente aún estamos atrasados en eso, me quedo satisfecha de que todo el tiempo que le batallé, sufrí, lloré, ha valido la pena. Ahora veo a mujeres en el beisbol y me da tanto gusto, las conozca o no, es señal de que estamos avanzando, lento pero va caminando" expresó Medina en charla que sostuvimos en el Estadio Fernando Valenzuela, ya que también en la LAMP se encuentra trabajando con Tucson Baseball Team.

Las metas de 'La Wera' Medina como cualquier beisbolista, es llegar al mejor beisbol del mundo y se está preparando para ello, estudiando y mejorando. Su mensaje para otras niñas y mujeres es, "va a ser difícil, ningún sueño o profesión es sencillo, pero si en verdad lo deseas, aférrate a él, infórmate y agarra tu base de apoyo de confianza y ve por lo que quieres. Estudia, esfuérzate y lucha por él. Vas a batallar, vas a llorar, pero es tu sueño y vale la pena luchar por él". Historias como las de Cristina nos inspiran a continuar con nuestros sueños, ¿Cuál es el tuyo?

X:@BustamanteCarla