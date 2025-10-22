Aumenta la audiencia de la postemporada de MLB en EU, Canadá y Japón

Nueva York, Estados Unidos.- Un aumento en las emociones, juegos más cerrados y la presencia de estrellas internacionales ha provocado un aumento en la audiencia que sigue las acciones de la postemporada de Major League Baseball (MLB), sobre todo en Estados Unidos donde tiene su mayor incremento desde 2017.

La audiencia promedia 4.48 millones según MLB y Nielsen, un aumento del 13 por ciento con respecto al año pasado. El mayor aumento se dio en las dos primeras rondas. La Serie de Campeonato de la Liga Americana en Fox, Fox Sports 1, Fox Deportes y streaming promedió 4.99 millones de espectadores en los siete juegos.

El triunfo de los Blue Jays contribuyó a este aumento

Eso es incluso mayor con la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año pasado en TNT Sports, donde los New York Yankees se impusieron a los Cleveland Guardians en cinco juegos. Fox y TNT Sports alternan ligas cada temporada.

Sin embargo, TNT Sports se vio perjudicado por los Los Angeles Dodgers que lograron una barrida de cuatro juegos sobre los Milwaukee Brewers, y el épico juego de tres jonrones y la actuación de 10 ponches de Shohei Ohtani en el Juego 4 que tuvo lugar un viernes por la noche y promedió 3.51 millones. La serie promedió 4.7 millones, una disminución del 17 por ciento con respecto a la serie de seis juegos del año pasado entre los New York Mets y los Dodgers en Fox.

Las hazañas de Ohtani son seguida en su natal Japón

A esto también contribuyó la victoria de los Blue Jays por 4-3 sobre los Seattle Mariners en el Juego 7, el cual promedió 9.03 millones, lo que lo convierte en el juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana más visto en ocho años. La audiencia alcanzó un máximo de 12.35 millones en la novena entrada.

Este crecimiento sustancial también se ha dado en Canadá y Japón. La victoria de Toronto, que lo colocó en la Serie Mundial por primera vez desde 1993, promedió 6 millones en Canadá y fue el juego de los Blue Jays más visto en Sportsnet en Canadá.

En Japón, la destacada actuación de Ohtani en el Juego 4 promedió 10.26 millones de espectadores, el segundo juego de la LCS más visto en la historia del país. La diferencia horaria de 16 horas entre Tokio y Los Ángeles significaba que el juego se llevaría a cabo el sábado por la mañana en Japón.

La NLCS promedió un récord de LCS de 7.34 millones en Japón, un aumento del 26 por ciento con respecto al año pasado, ya que los fanáticos continúan siguiendo a Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, en números récord.

Fuente: Tribuna del Yaqui