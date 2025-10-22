Bad Bunny será la estrella del Super Bowl LX; NFL ratifica al cantante en el Halftime Show del 2026

Ciudad de México.- La NFL ha confirmado que el artista elegido para el show de medio tiempo en el Super Bowl XL será el puertorriqueño Bad Bunny, a pesar de la polémica que se ha suscitado desde el primer anuncio. Fue Roger Goodell, comisionado de la National Football League, el que informó la decisión que se tomó durante la reunión de otoño en la liga, pese a las protestas que se han realizado.

Desde el momento en que se realizó el anuncio, el pasado 28 de septiembre, un sinfín de personalidades y organizaciones han demostrado su descontento de que un artista latino protagonice uno de los eventos deportivos más importantes del país. El propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, catalogó dicho anuncio como "ridículo", además de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amenazó con redadas por parte del ICE en el evento.

#Tendencias | "No sé quién es": Donald Trump dice que Bad Bunny "es desconocido" y critica su participación en el Super Bowl uD83EuDD14https://t.co/RsXsHoHQSy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

Ante esto, Goodell ofreció una conferencia de prensa para comunicar las decisiones que se tomaron en la reunión con los presidentes de los equipos; el comisionado descartó que se haya considerado un cambio de artista para el show de medio tiempo. "Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr; será emocionante y un momento de unidad", comentó el mandatario.

The NFL stands by Bad Bunny and will not reconsider the 2026 #SuperBowl Halftime Show amid MAGA outrage:



“He’s one of the leading and most popular entertainers in the world. That’s what we try to achieve. It’s an important stage for us. It’s an important element to the… pic.twitter.com/ft6uJRthy7 — Pop Crave (@PopCrave) October 22, 2025

De igual manera, se ha tenido una reacción positiva por parte de los artistas latinos, los cuales han mostrado su apoyo a Bunny, incluyendo a J Balvin y Karol G. La cantante colombiana, Shakira, fue otra de las personalidades que celebró la designación de la NFL para el show del 2026. "La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado muchísimo desde que empecé", comentó la intérprete.

Con esta decisión por parte de las altas esferas de la NFL, queda descartada la idea sobre un probable cambio de artista para el tan esperado show. El Super Bowl LX está programado para celebrarse el próximo domingo, 8 de febrero del 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se espera que dicho evento reúna a más de 130 millones de espectadores, superando lo hecho por Kendrick Lamar en 2025.

#Tendencias | Bad Bunny estará encargado del medio tiempo en el Super Bowl uD83CuDFA4uD83CuDFC8 pic.twitter.com/a48Jp1Hj8z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui