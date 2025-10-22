Barcelona se queda sin entrenador para enfrentar al Real Madrid; Hansi Flick fue sancionado por LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona tendrá que enfrentar uno de los compromisos más importantes de la temporada, sin su entrenador, quien deberá cumplir una sanción; Hansi Flick no estará presente en el banquillo para el duelo contra el Real Madrid. El mandamás del conjunto culé deberá cumplir un castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la RFEF, luego de su polémica expulsión contra el Girona.

El mandamás alemán fue expulsado en la jornada 9 de LaLiga, debido a las recurrentes protestas contra el cuerpo arbitral; el colegiado le mostró la doble amarilla en la parte final del compromiso. A pesar de la expulsión, el Barcelona terminó resolviendo de buena manera el partido y se quedó con la victoria, con marcador de dos goles por uno, con anotación de último minuto por parte de Ronald Araujo.

#Deportes | En medio de protestas; Barcelona consigue agónica victoria sobre el Girona y es líder de LaLiga ?uD83DuDE4Chttps://t.co/YfrVn8bavi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Luego de que finalizó el encuentro, la directiva del Barcelona anunció que apelaría la expulsión a la Comisión Disciplinaria de la Real Federación Española de Futbol. Un aliciente para la sanción fueron los numerables 'cortes de manga' que Flick lanzó como parte del festejo por el gol del Barcelona.

Luego de revisar las grabaciones, además del reporte arbitral por parte de Gil Manzano, silbante principal del encuentro, la RFEF determinó que la apelación quedaba desestimada y Hansi Flick deberá cumplir su sanción en la próxima jornada de LaLiga. Por ese motivo, el Barcelona tendrá que afrontar el primer Clásico español de la temporada contra el Real Madrid sin su técnico.

uD83DuDEA8 Hansi Flick, castigado con un partido de sanción



uD83DuDD1C Se perderá El Clásico



uD83DuDCFB #PartidazoCOPE pic.twitter.com/8VtDqfT7vP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 22, 2025

Dicho encuentro será uno de los más llamativos en toda la programación deportiva del fin de semana, pues enfrenta a dos equipos que han protagonizado una rivalidad emocionante; aunado a eso, entre los dos clubes se está disputando el liderato en la liga española y, con una victoria del Barcelona, el equipo 'blaugrana' se estará trepando a la primera posición de la tabla.

A pesar de no contar con el director técnico, no todas son malas noticias para el equipo catalán, pues Ferran Torres y Raphinha podrán estar disponibles de regreso con el equipo, luego de que se perdieran el partido de la Champions League contra el Olympiacos, el cual terminaron ganando por goleada.

#Deportes | Barcelona enfrenta al Olympiacos en la Champions League con varias bajas; Raphinha y Ferran se lesionan ???https://t.co/uBdJiadzkk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui