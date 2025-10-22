Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO: Horario y en qué canal ver la jornada 15 del Apertura 2025

Ciudad de México.- El duelo entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey se perfila como uno de los más atractivos de la jornada 15 del Apertura 2025, en un partido que tiene injerencia en la parte alta de la tabla general de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025 y tendrá como escenario el Estadio Olímpico Universitario, y para que no te lo pierdas te compartiremos toda la información que necesitas para ver en vivo este juego.

La Máquina Celeste se presenta a este compromiso con la urgencia de consolidarse en los puestos de privilegio, ya que una derrota podría rezagar al equipo en su camino hacia la liguilla. Por su parte, el conjunto de La Sultana del Norte atraviesa una gran etapa, ubicándose en los primeros lugares de la clasificación y con la ambición de recuperar el liderato o, bien, asegurar ventaja en la fase final del presente torneo del futbol mexicano.

Para los de Nicolás Larcamón, obtener los tres puntos sería un respiro que le permitiría encaramarse cómodamente hacia los puestos directos de 'La Fiesta Grande' y es que actualmente se posiciona de forma momentánea en el cuarto puesto con 29 puntos. Los pupilos Domènec Torrent, en cambio, están en la tercera posición de la tabla general como 30 unidades, además llegan con una racha positiva y un nivel competitivo que lo coloca entre los favoritos al título.

Maquinola lista uD83DuDE82uD83DuDCA8uD83DuDCA8



Confirmado: @CruzAzul está clasificado a la Fase Final del Apertura 2025.



Los Celestes estarán en lo mero bueno del torneo. uD83DuDE4C#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/xNNvYtZ0xg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2025

¿Cómo llegan Cruz Azul y Monterrey a la jornada 15 del Apertura 2025?

En la jornada 14, Cruz Azul perdió la victoria en los últimos minutos de su partido ante Necaxa y salió del Estadio Victoria con un empate 1-1, a pesar de ponerse en ventaja al minuto 65 con un gol del juvenil Amaury Morales. En contraste, Monterrey aprovechó la localía de 'El Gigante de Acero' y se impuso categóricamente 4-2 a FC Juárez con anotaciones de Gerardo Artega, Sergio Canales, Germán Berterame y Joaquín Moxica.

Posibles alineaciones Cruz Azul vs. Monterrey

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli; Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández.

Monterrey (probable XI): Santiago Mele, Stefan Medina, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Lucas Ocampo, Sergio Canales, Jesús Corona y Germán Berterame.

Dónde ver Cruz Azul vs. Monterrey

Día: Sábado 25 de octubre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Una noche de elegancia y tradición. uD83CuDFA9uD83DuDC40



Nos vemos este sábado para disfrutar del futbol y un ambiente lleno de magia.



uD83CuDF9F? https://t.co/yOunrpzYUw pic.twitter.com/3RfC0IGXI4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui