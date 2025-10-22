"Debería de ser vía libre" 'Pato' O'Ward opina sobre las órdenes de McLaren entre Piastri-Norris

Ciudad de México.- En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México, Patricio O'Ward tuvo una convivencia con los aficionados que asistirán a la carrera en el fin de semana. Luego de atender a sus seguidores, fue cuestionado sobre qué piensa de las polémicas que han sucedido dentro de la escudería McLaren, sobre todo con las órdenes de equipo entre Oscar Piastri, quien marcha como líder en el Campeonato de Pilotos, y Lando Norris.

En varias carreras de la Fórmula 1, los rumores acerca de ruptura dentro del equipo han crecido, pues se han tenido algunos incidentes entre ambos pilotos que han hecho crecer la tensión dentro del equipo inglés. Lejos de mantenerse al margen, McLaren ha dado órdenes en pista, sobre todo, a favor de Norris; la última polémica fue cuando obtuvieron el Campeonato de Constructores, ya que Piastri no fue incluido en los festejos.

#Deportes | Tensión dentro de McLaren; Oscar Piastri no estuvo en el festejo por Campeonato de Constructores uD83CuDFCE?uD83CuDF89?https://t.co/Udk5HwtbWd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

El mexicano, quien funge como piloto de reserva para los de Woking, considera que se han manejado de manera correcta dentro del equipo, aunque aseguró que, al tener el título de escuderías asegurado, deben permitir que sus pilotos compitan. "Lo han manejado de la mejor manera. Su trabajo ya acabó. Ya ganaron el campeonato de constructores y tendría que ser vía libre", afirmó el subcampeón de la IndyCar.

'Pato' comentó que los roces que se han suscitado entre los dos pilotos son cosas normales dentro de la competencia, pues ambos muestran hambre por ganar. De igual manera, destacó el gran cierre de temporada que se avecina, dando sus créditos a Max Verstappen, que acecha a los conductores de McLaren. "Es muy bueno. Está en la posición que quiere estar ahorita en el mundial. Es una locura".

Por último, Patricio relató que no buscará mudar a diferentes categorías y, por el momento, centrará sus capacidades en conquistar el título de la IndyCar. "Estoy más que feliz en IndyCar, si no se me da la oportunidad en F1. Ya he dejado la presión del sueño de F1. Estoy muy contento donde estoy".

Patricio O'Ward estará dentro de las acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues participará en la primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de la Ciudad de México.

#Deportes | 'Pato' O'Ward a la Fórmula 1; correrá durante el Gran Premio de la Ciudad de México con McLaren uD83CuDFCE?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/Hx3VpFlVQm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui