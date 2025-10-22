Fernando Valenzuela: A un año de la muerte del mejor pelotero mexicano que ha pasado por MLB

Ciudad de México.- El fallecimiento de Fernando Valenzuela fue una noticia que cimbró todo el mundo deportivo, robándose la portada de los más grandes portales internacionales. La noche del martes, 22 de octubre del 2024, se anunció la lamentable muerte del 'Toro', lo cual paralizó a la MLB, mientras afinaban detalles para el inicio de la Serie Mundial entre Los Angeles Dodgers, equipo con el cual disputó la mayor parte de su carrera, y los New York Yankees.

El triste deceso se debió a un problema hepático que arrastró la leyenda mexicana por muchos años; precisamente durante el inicio de la temporada 2024 de Grandes Ligas, se anunció que Fernando dejaría el puesto de narrador para concentrarse en mejorar su salud. Los últimos días de su vida fueron llenos de incertidumbre para todos sus seguidores que esperaban noticias favorables acerca de la salud del jugador, hasta que los Dodgers dieron el lamentable anuncio.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 23, 2024

Fernando Valenzuela nació el 1 de octubre de 1990 en el pueblo de Etchohuaquila, perteneciente al municipio de Navojoa, Sonora, el cual se puso en el mapa luego de la brillante carrera que tuvo el 'Toro' en MLB. Debutó en la gran carpa en el año de 1980 con una irrupción caracterizada por su determinación y talento que lo hacían diferenciarse del resto de lanzadores.

A pesar de que han transcurrido 45 años desde su primera aparición en Grandes Ligas, es el único jugador en la historia que ha logrado ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young en una misma temporada. De igual manera, sus grandes actuaciones crearon la 'Fernandomanía', un movimiento que traspasó lo deportivo, dándole una identidad a los latinos que vivían en los Estados Unidos.

DYK: Fernando Valenzuela is the only pitcher to win the Rookie of the Year and Cy Young Awards in the same season.



At age 20, the Mexican southpaw began the 1981 campaign with 8 consecutive complete games, five of them shutouts! #HHM pic.twitter.com/x9bsj508HP — MLB (@MLB) September 30, 2025

Tras su fallecimiento, se demostró que su legado vivirá para siempre, pues desde que se conoció la lamentable noticia, los homenajes no han parado desde el día de hoy. Una infinidad de murales se han hecho presentes en toda la ciudad de Los Ángeles, además de que se declaró el 1 de noviembre como el Día de Fernando Valenzuela.

Incredible event.



Fernando Valenzuela immortalized with a Robert Vargas mural on First Street in Boyle Heights.



Viva Fernandomania para siempre. uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/8u7pgDjVDB — Lakers310 - Alex (@Lakers_310) November 3, 2024

También, los Dodgers han llevado un parche con el mítico número 34, el cual los acompañó durante el título del 2024 y sigue presente en el uniforme para la Serie Mundial del 2025. El legado que dejó Fernando Valenzuela en el mejor beisbol del mundo es algo imborrable y que perdurará para el resto de nuestros días.

Parche de Fernando Valenzuela en el uniforme de Dodgers

Fuente: Tribuna del Yaqui