Futbolista mexicano tiene altercado con su entrenador; 'Chucky' Lozano podría quedar fuera de la MLS

San Diego, Estados Unidos.- El futbolista mexicano y seleccionado nacional, Hirving Lozano, se ha envuelto en una grave polémica en las últimas horas, pues a pocos días para el inicio de los Playoffs de la MLS 2025, se dio a conocer que no formaría parte del equipo. Según lo informado, el 'Chucky' tuvo un altercado contra su entrenador dentro de los vestidores, por lo que ha sido separado de su cargo con los San Diego FC.

El equipo californiano cerró la temporada de gran manera, pues finalizó en la primera posición de la Conferencia Oeste, con 19 victorias en 34 compromisos, alcanzando los 63 puntos. En esta temporada, el delantero mexicano participó en 27 partidos, con poco menos de 2 mil minutos en cancha, marcando en nueve ocasiones y anotándose ocho asistencias. Seis de los siete encuentros restantes, estuvo ausente por lesión, aunque en el último partido de la temporada, no fue convocado en el equipo.

Su ausencia se había catalogado como una decisión táctica por parte de Mikey Varas, entrenador del San Diego FC, aunque luego comenzó a circular el rumor del altercado entre el mandamás y el mexicano. Según lo comentado por el periodista, Tom Bogert, la ausencia de Lozano se debe a un acto de indisciplina, por lo que fue separado del resto del grupo.

Hirving Lozano fue separado del plantel del San Diego FC por un tema de indisciplina y no se sabe si verá minutos en los playoffs de la uD83CuDDFAuD83CuDDF2 MLS.



— Alejandro Montes (@amontes_98) October 22, 2025

Según lo informado, el incidente se dio previo al parón por la fecha FIFA, en la cual Hirving Lozano fue convocado de regreso con la Selección Mexicana. En el medio tiempo entre el equipo de San Diego y el Houston Dynamo, el 'Chucky' fue sustituido, lo cual pareció molestarle, por lo cual tuvo una fuerte discusión con el entrenador.

El mexicano no fue tomado en cuenta para el último compromiso de la temporada ante Portland Timbers, lo que pudo haberse realizado como un acto de castigo interno en el equipo. Varas fue cuestionado por la ausencia del delantero azteca, aunque se limitó a declarar que en unos días se tendrían actualizaciones. "Tuvimos una situación que estamos tratando de manera interna y tendremos una actualización al final de la semana".

Mikey Varas joined @BenAndWoods yesterday, and @thestevenwoods asked him about Chucky Lozano's status with the club:

— 97.3 The Fan (@973TheFanSD) October 22, 2025

El San Diego FC comenzará con sus actividades en la postemporada de la MLS, el domingo 26 de octubre con rival aún por definir.

Fuente: Tribuna del Yaqui