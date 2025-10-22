Isaac del Toro disputará el Campeonato Nacional de Ruta: así lo anunció el UAE Team Emirates

Ensenada, Baja California.- Luego de haber maravillado en las pruebas europeas más importantes, el ciclista mexicano, Isaac del Toro, cerrará su año compitiendo en el Campeonato Nacional de Ruta; el 'Torito' buscará su victoria 17 de la temporada, para refrendar su nombre dentro del top 3 de los mejores ciclistas del mundo. Luego de la incertidumbre sobre la participación del mexicano en la prueba nacional, fue el propio UAE Team Emirates el que confirmó la presencia de Isaac en la tierra que lo vio nacer.

Del Toro viene de tener una gran participación en la Andorra Cycling Masters, una prueba de exhibición que tuvo su primera edición con miras a ser incluida en el Campeonato Europeo. El 'Torito' se midió contra los campeones del mundo, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, además de Primoz Rogilc, quien finalizó en la primera posición, por delante del mexicano que se llevó el segundo lugar.

Hace un par de semanas, se oficializó la edición del Campeonato Nacional de Ruta, el cual tenía sin celebrarse de manera oficial desde el 2021. Según lo comentado por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México (UCIMEX), la competencia fue avalada por la Unión Ciclista Internacional, lo que iba a ayudar a atraer a las estrellas de dicho deporte a nivel mundial; de igual manera, adelantó que el 'Torito' había mostrado interés en participar en dicha prueba.

Luego de las pruebas disputadas en Andorra, varios medios europeos aseguraron que dicha competencia había sido la última de la temporada en el calendario para el mexicano, hasta que su equipo emitió el comunicado sobre la presencia de Isaac en la prueba nacional. "No hemos terminado todavía… ¡Y Torito tampoco! Estamos encantados de anunciar que Isaac del Toro competirá en los Campeonatos Nacionales de México esta semana".

We’re not done just yet… and neither is Torito! We are delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 will contest the Mexican National Championships this week uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Hosted in Isaac’s home city of Ensenada, Isaac will compete in both the ITT and Road Race uD83DuDC02



Vamos, Torito! #WeAreUAE pic.twitter.com/qXscBUQzZo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 22, 2025

Isaac del Toro estará compitiendo en su ciudad, pues el Campeonato Nacional de Ruta será en Ensenada, Baja California, comenzando las acciones este jueves, 23 de octubre, con la prueba contrarreloj. Así mismo, disputará la prueba de Ruta Élite, el sábado 25 de octubre.

¡Hoy amanecimos con buenas noticias! uD83CuDDF2uD83CuDDFD?



Isaac del Toro confirma su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo. uD83DuDEB4uD83CuDFFB???



Nos llena de orgullo ver tanto talento mexicano rodando juntos.



uD83DuDCCD Ensenada, Baja California

uD83DuDDD3? Contrarreloj – 23 de octubre

uD83DuDDD3? Ruta – 25 de octubre pic.twitter.com/XleYAxJkQU — CONADE (@conadeoficial) October 22, 2025

Por si fuese poco, hace algunas horas, se publicó la terna de nominados para el galardón del Vélo Magazine al Velo d’Or, el cual se le entrega al mejor ciclista del año; entre la larga lista, resalta el nombre de Isaac del Toro, luego de la gran temporada que tuvo, donde hasta el momento ha alcanzado 16 triunfos.

Isaac del TorouD83CuDDF2uD83CuDDFD entre los nominados por Vélo Magazine al Velo d’Or (Bici de Oro), premio al mejor ciclista del 2025.



La increíble temporada de Isaac no pasó desapercibida y comparte nominación con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard entre otros.



El… pic.twitter.com/zli9p9Dxwi — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui