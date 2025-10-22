Isaac del Toro es nominado al Vélo d’Or; el mexicano podría ser nombrado como el 'Ciclista del Año'

Ciudad de México.- El pedalista mexicano, Isaac del Toro, ha irrumpido en el deporte mundial, teniendo una temporada que lo colocó dentro del top tres en el ranking internacional. Luego de las 16 victorias e innumerables rebases, el 'Torito' fue incluido en la terna del Vélo d’Or, que premia al ciclista más destacado en el año.

El Vélo d’Or es un galardón que se entrega de manera anual, ocasionalmente a inicios de diciembre, y es organizado por la revista francesa Vélo Magazine. Dicha premiación se realizó por primera ocasión en 1992 y, mediante esta, se entregan reconocimientos a varias categorías, incluido el de 'Ciclista del Año', el cual es elegido luego de una votación compuesta por 40 periodistas especializados en el deporte.

El de Ensenada, Baja California, se encuentra dentro de los nominados para el premio, acompañados por multicampeones internacionales: Simon Yates, Tadej Pogocar y Jonas Vingegaard resaltan entre los candidatos. La premiación será el próximo 5 de diciembre en el Pabellón Gabriel de París, Francia.

Isaac del TorouD83CuDDF2uD83CuDDFD entre los nominados por Vélo Magazine al Velo d'Or (Bici de Oro), premio al mejor ciclista del 2025.



La increíble temporada de Isaac no pasó desapercibida y comparte nominación con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard entre otros.



— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 22, 2025

El 2025 ha sido el año de la irrupción internacional para Isaac del Toro, el cual se aprovechó de que Pogocar, compañero del mexicano en el UAE Team Emirates, centró sus entrenamientos para participar en el Tour de Francia y las clásicas de final de temporada. El 'Torito' fue la pieza clave para que el equipo impusiera una nueva marca de victorias en una misma temporada.

Isaac del Toro ha mantenido un año de ensueño, pues ha brillado en el plano internacional; el mexicano consagró su nombre, luego de ganar una etapa durante el Giro de Italia, además de finalizar la competencia en la segunda posición. De igual manera, se quedó con el triunfo en la Vuelta de Austria, el Giro de la Toscana y el Giro de Emilia, entre otras competencias destacadas.

Isaac del Toro hace historia; gana el Giro del Veneto y llega a las 16 victorias en el 2025 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Su competencia más reciente fue el Andorra Cycling Master, donde finalizó en la segunda posición, solo por detrás de Primoz Rogilc y superando a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Durante la mañana del 22 de octubre, el UAE Team Emirates reveló que el mexicano estaría compitiendo en el Campeonato Nacional de Ruta, el cual comenzará el próximo 24 de octubre en Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro disputará el Campeonato Nacional de Ruta: así lo anunció el UAE Team Emirates — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui