Los Giants apuestan fuerte; nombran nuevo manager a entrenador universitario

San Francisco, Estados Unidos.- Los San Francisco Giants están apostando por un cambio de 360 grados en su dirección, tras anunciar la firma del entrenador de la Universidad de Tennessee, Tony Vitello, como su mánager para su primer trabajo en el beisbol profesional.

De acuerdo con ESPN, esta es la primera vez que un equipo de Grandes Ligas selecciona a un mánager directamente de un programa universitario sin experiencia como entrenador profesional.

The Ace uD83EuDD1D The Skipper pic.twitter.com/uVNwV7wg0K — SFGiants (@SFGiants) October 23, 2025

Buster Posey, el presidente de operaciones de beisbol de San Francisco, hizo una apuesta sin precedentes por un entrenador sin experiencia previa como profesional. Vitello, de 47 años, dará el salto después de pasar toda su carrera en las filas universitarias.

"Tony es uno de los entrenadores más brillantes, innovadores y respetados en el beisbol universitario de hoy", dijo Posey. "A lo largo de nuestra búsqueda, se destacaron el liderazgo, la competitividad y el compromiso de Tony con el desarrollo de jugadores".

El manager tendrá la oportunidad de dirigir en profesional

"Me siento increíblemente honrado y agradecido por esta oportunidad", dijo Vitello en el anuncio de los Giants. "Estoy emocionado de liderar este grupo de jugadores y representar a los San Francisco Giants. No puedo esperar para comenzar y trabajar para establecer una cultura que enorgullezca a los fieles de los Giants". Posey dijo que los Giants esperan con ansias la energía y la dirección que trae Vitello, dado que su pasión por el beisbol se alinea con los valores del club.

Después de años de mediocridad, Vitello guió a los Voluntarios al éxito regular en la Conferencia del Sureste desde que fue contratado en junio de 2017. Eso incluyó el primer título de la NCAA el año pasado, además de seis apariciones regionales, cinco puestos súper regionales de la NCAA y tres viajes a la Serie Mundial Universitaria.

Vitello llevó al título a los Volunters

Después de no lograr la calificación a los playoffs por cuarto año consecutivo, Posey dijo que no descartaría a nadie en su búsqueda de un líder con lo que llamó una ética de trabajo "obsesiva" y atención al detalle.

Entre los candidatos a ocupar el puesto que dejó vacante Bob Melvin el 29 de septiembre tras dos campañas como dirigente de San Francisco, Posey también había considerado a su exreceptor suplente Nick Hundley, quien ha estado trabajando como asistente especial del gerente general de los Texas Rangers, Chris Young.

Fuente: Tribuna del yaqui