Mazatlán vs América EN VIVO: Dónde ver el Viernes Botanero de la jornada 15 de la Liga MX

Mazatlán, Sinaloa.- El Estadio El Encanto será el escenario del encuentro entre Mazatlán FC y Club América, duelo correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2025. Después de reivindicar el camino tras su derrota en el Clásico Joven, el conjunto de Coapa se presenta a este compromiso con el objetivo de mantenerse en la lucha por liderato, mientras que Los Cañoneros buscan aprovechar su localía para sumar puntos en su pelea por acceder a los puestos de repechaje.

Mazatlán ha tenido un torneo irregular, por momentos mostrando destellos de buen futbol, pero sin la constancia necesaria para ocupar los lugares importantes de la tabla general. De la mano de Robert Dante Siboldi, el equipo sinaloense ha mostrado carácter en su estadio y buscará sorprender al gigante capitalino. Actualmente, los mazatlecos ocupan la decimocuarta posición con 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y seis derrotas.

Por su parte, América llega a esta jornada atravesando un momento que genera dudas entre un sector de la afición y de la presencia, a pesar de acumular resultados positivos y asegurar su boleto en la liguilla del futbol mexicano. A pesar de las críticas por su funcionamiento, los dirigidos por André Jardine se encuentran en el segundo lugar con 30 unidades, momentáneamente a sólo tres puntos del Toluca, actual líder de la Liga MX.

El A-ve uD83EuDD85 @ClubAmerica, bienvenido a la Fase Final del Apertura2025.



Ahí nos vemos. uD83DuDCAFuD83EuDD19#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/BMUxYhkpte — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2025

¿Cómo llegan Mazatlán y América a la jornada 15 del Apertura 2025?

En la jornada 14, Mazatlán alcanzó a rescatar un punto tras empatar 2-2 en casa ante Santos Laguna con anotaciones de Roberto Meraz y del argentino Facundo Almada, quien en los últimos minutos igualó los cartones. En una situación similar, América consiguió una victoria de último momento frente a Club Puebla, esto gracias a los goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez para dejar el marcador final 2-1.

Posibles alineaciones Mazatlán vs América

Mazatlán (probable XI): Daniel Gutiérrez, Daniel Hernández, Facundo Almada, Bryan Colula, Jair Díaz; Joaquín Esquivel, Roberto Meraz, Ángel Leyva; Mauro Lainez, Fabio Gomes y Anderson Duarte.

América (probable XI): Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez; Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

El 11 de esta noche.



Regístrate en @calientesports y recibe $1,000 pesos de regalo sin depósito.



uD83DuDCF2 https://t.co/6ZRfx9XmPT#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/F0cMThYrxs — Mazatlán F.C. ?? (@MazatlanFC) October 22, 2025

Dónde ver Mazatlán vs América

Día: Viernes 24 de octubre de 2025

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio El Encanto

Dónde ver: TV Azteca y ViX Premium

¡Últimos boletos disponibles! Nos vemos el viernes en El Encanto.



?? uD83CuDD9A uD83EuDD85



uD83CuDF9F? Taquillas, Plaza Acaya y https://t.co/yFEM7HfOaZ pic.twitter.com/gsyV6YUosG — Mazatlán F.C. ?? (@MazatlanFC) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui