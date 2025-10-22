"Nos molesta a todos": André Jardine 'explota' por las lesiones del América en el Apertura 2025

Ciudad de México.- Las Águilas del América son el equipo que se ha visto más golpeado por las lesiones en el Apertura 2025, llegando a acumular a 10 elementos en la lista de no disponibles. André Jardine, entrenador para los de Coapa, rompió el silencio y habló sobre esta situación, que ha mermado su nivel en sus partidos más recientes del torneo, llegando a caer hasta la cuarta posición y ganando encuentros de último minuto.

Durante la jornada 14 de Apertura 2025, el América se midió contra el Puebla; las Águilas marchaban como amplios favoritos, ya que 'La Franja' se ubica en la última posición con la peor defensiva del torneo, pero en el trámite, el partido se complicó para el conjunto 'Azulcrema'. A falta de segundos para que finalizara el compromiso, Ramón Juárez rompió el empate en el marcador y aseguró la victoria para el América, con un polémico penal.

Luego del silbatazo final y en conferencia de prensa, Jardine habló sobre la complicada situación que atraviesa el club con las numerosas bajas. Ante tantos lesionados, se puso en tela de juicio el desempeño del preparador físico, aunque el entrenador brasileño descartó que el fisioterapeuta sea el responsable por tantas lesiones que aquejan al equipo.

Marcos de Seixas es un profesional que lo conocí en la selección, estaba en la selección principal, mucho tiempo en Fluminense, campeón de la Libertadores con Fluminense, tiene un currículum incontestable, un profesional que dentro de Brasil es una inminencia y tenemos la felicidad de tener un profesional de este nivel".

Jardine comentó que es un problema que les preocupa a todos dentro de la organización, pero piensan que obedece más a un tema de sobrecarga muscular, luego de tantos encuentros disputados en el último semestre, como la Leagues Cup o la actividad durante las fechas FIFA. "Nos molesta a todos, principalmente a él porque las lesiones dan sensación de tener una conexión con la parte física; pasan algunas por sobrecarga y ahí que no controlamos es la Fecha FIFA; siempre sobrecarga a los jugadores que van".

El América tendrá que enfrentar sus próximos compromisos con numerosas ausencias, pues no tienen disponible a Dagoberto Espinoza e Isaías Violante, quienes regresarán a las canchas hasta 2026. De igual manera, tampoco podrán disponer de José Zúñiga y Henry Martin; este último ha estado ausente desde inicios de septiembre por un problema muscular que se ha ido acrecentando.

