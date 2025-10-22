¿Otra lesión? 'Chicharito' Hernández no fue convocado por Chivas para la jornada 14 del Apertura 2025

Ciudad de México.- El delantero mexicano, Javier Hernández, se perderá un compromiso más de la Liga MX, al no ser convocado por las Chivas del Guadalajara; el 'Chicharito' no realizó el viaje con el 'Rebaño Sagrado', para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 14 del Apertura 2025. Las buenas noticias para el conjunto tapatío son que contarán con tres futbolistas que habían causado baja del equipo por diversas lesiones.

El exseleccionado nacional ha tenido un desempeño complicado desde su regreso al balompié nacional, pues enfrenta una sequía de goles en partidos oficiales que se remonta a mayo del 2025. En el actual torneo, solo ha disputado cuatro de las 13 fechas jugadas, todas ellas entrando desde el banquillo sin poder dar pase de gol.

Mientras las Chivas se preparan para medirse contra el Querétaro en la doble jornada del Apertura 2025, se anunció que el delantero no participará en dicho encuentro, pues se optó que permaneciera en Guadalajara, realizando ejercicios de dosificación de cargas. "Javier 'Chicharito' Hernández, él no viaja porque se ha decidido dosificar las cargas para tenerlo en las mejores condiciones el fin de semana que se disputará el Clásico Tapatío ante Atlas en el estadio del Rebaño".

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡LOS ELEGIDOS POR GABRIEL MILITO PARA LUCHAR POR EL QUINTO TRIUNFO CONSECUTIVO! uD83CuDDE6uD83CuDDF9https://t.co/glKNlA775H — CHIVAS (@Chivas) October 21, 2025

Hernández se ha perdido gran parte de los compromisos de las Chivas, debido a las diferentes lesiones que han golpeado su carrera en los últimos años; tampoco ha podido ver acción en las dos ediciones de la Leagues Cup por los mismos motivos. El 'Chicharito' finaliza su contrato con el 'Rebaño' en diciembre del 2025 y, según lo comentado por varios medios, el equipo no tiene intención de renovarlo, por lo que tendría que buscar otro club para continuar vigente.

Lo destacable para las Chivas del Guadalajara es que recuperaron a Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes se perdieron los últimos cinco encuentros por las lesiones; 'Guti' sufrió un problema muscular a inicios de septiembre, lo que lo había alejado de las canchas hasta ahora. Por su parte, el 'Piojo' se ausentó, luego de un esguince de tobillo, sufrido en el Clásico Nacional.

Las Chivas del Guadalajara buscarán extender su racha de tres victorias, para mantenerse dentro de los primeros puestos de la tabla, al enfrentarse a los Gallos Blancos del Querétaro, la tarde del miércoles, 22 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui