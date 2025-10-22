Piloto mexicano firma contrato en NASCAR; Daniel Suárez correrá para Spire Motorsports en 2026

Ciudad de México.- Las grandes noticias para el automovilismo mexicano siguen llegando, pues durante el 2026, se tendrá al menos un representante nacional en las mejores categorías a nivel mundial. Durante la mañana del miércoles, 22 de octubre, se anunció que el piloto regiomontano, Daniel Suárez, permanecería en NASCAR, ya que firmó un contrato con el equipo Spire Motorsports para la siguiente temporada.

Suárez es nacido en Monterrey, Nuevo León, aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en Estados Unidos y cuenta con la nacionalidad de dicho país; Daniel tiene relación cercana con Max Verstappen, pues ambos están casados con hijas del legendario corredor de la F1, Nelson Piquet. Daniel Suárez actualmente corre para Trackhouse Racing, con quienes ha escrito historia en las cinco temporadas que ha estado tras el volante del auto número 99.

El piloto mexicano se convirtió en el conductor no nacido en Estados Unidos que conquistó el campeonato de la NASCAR Xfinity Series en 2016, además de conquistar la victoria en Sonoma en el 2022. Suárez será el reemplazo de Justin Haley, quien anunció su retiro, luego de dos años con el equipo. Daniel Suárez llega a Spire Motorsports como parte de los patrocinadores, por lo que será uno de los pilotos de tiempo completo.

¡Bienvenido, Amigo!@Daniel_SuarezG will pilot the No. 7 Chevrolet in the NASCAR Cup Series in 2026 with @Freeway_Ins serving as the anchor partner for the No. 7 team.



uD83DuDCF0: https://t.co/cuAY1u8OVY pic.twitter.com/wnfCQIYq5Q — Spire Motorsports (@SpireMotorsport) October 22, 2025

Se espera que Suárez haga su debut con el Chevrolet número 7 durante el Daytona 500, el próximo 15 de febrero del 2026, en el inicio del nuevo campeonato de la categoría.

Welcome to your new home, amigo!@Daniel_SuarezG will drive the No. 7 full-time for @SpireMotorsport in 2026. pic.twitter.com/i4ATuToqM3 — NASCAR (@NASCAR) October 22, 2025

Este fichaje por parte de Spire Motorsports podría revivir una vieja rivalidad entre sus pilotos, pues Suárez y Michael McDowell tuvieron varios roces en el 2019, llegando a pelear a golpes durante la sesión de clasificación para la carrera en Phoenix de dicho año. Tiempo después del altercado, Suárez declaró que todo se había solucionado y ahora tenía una buena relación con McDowell.

Daniel Suarez will be teammates with Michael McDowell at Spire Motorsports, years after they got in a fight on pit road during qualifying at Phoenix in 2019.



Suarez referenced that fight and said he and McDowell actually became very close afterwards. Says McDowell called him… pic.twitter.com/VVYsWMRa7M — Steven Taranto (@STaranto92) October 22, 2025

El anuncio de Suárez llega solo un día después de que se oficializara la llegada de Noel León, joven promesa azteca a la Fórmula 2; aunado a eso, se contará con la presencia de Ernesto Rivera como piloto a tiempo completo en la F3. En conjunto con el regreso de 'Checo' Pérez a la F1 en 2026 y a 'Pato' O'Ward en la IndyCar, se tendrá un representante mexicano en las mejores categorías en todo el mundo.

#Deportes | Piloto mexicano correrá en la Fórmula 2; Noel León brillará con Campos Racing en 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFCE?https://t.co/M68UJmJTpb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui