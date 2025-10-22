Pro Bowl cambia de fecha y formato, Michael Jordan regresa a la NBA y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo, para que no pierdas detalle de la agenda diaria. En el resumen de este miércoles 22 de octubre, conoce porqué el Pro Bowl cambió de fecha y formato otra vez.

Pato O'Ward sigue soñando con la F1

El piloto mexicano, Pato O'Ward, no renuncia a su sueño de llegar a la máxima categoría del automovilismo: Fórmula 1. En un reciente encuentro con los medios en la CDMX, el joven manifestó: "Estoy enfocado en Indy (Car) y luego tengo las manos llenas en F1".

Michael Jordan está de regreso en la NBA

Con el inicio de transmisiones de la NBA en la NBC, el reconocido deportista Michael Jordan debutó como colaborador y aseguró que le encantaría estar de nuevo en la duela.

Pro Bowl cambia de fecha

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó este miércoles que el ProBowl de nueva cuenta cambiará de fecha y formato. Con este ajuste, ahora el evento se realizará en la misma semana del Super Bowl.

