Real Madrid sigue invicto en la Champions League; venció a la Juventus con gol de Jude Bellingham

Ciudad de México.- Tal y como se pronosticó, el duelo entre el Real Madrid y la Juventus fue uno de los más interesantes en la jornada 3 de la Champions League; por la diferencia mínima, el conjunto español se quedó con la victoria y permanece con paso invicto durante la Liga de Campeones de la UEFA. Jude Bellingham fue el encargado de marcar el gol que sentenció el rumbo del compromiso.

La última ocasión que estas dos escuadras se habían enfrentado en dicho torneo fue en la edición del 2018-2019 de la Champions League; en aquel cruce fue cuando se tuvo la mítica chilena de Cristiano Ronaldo, lo que permitió que el Madrid avanzara a las semifinales. Con la victoria para el equipo español, alcanzó las ocho victorias sobre la Juventus en el Santiago Bernabéu, con solo tres triunfos para la 'Vecchia Signora'.

Si bien, en el desarrollo del encuentro, tuvo amplia superioridad el Madrid, dicha ventaja no se pudo demostrar en el marcador; el conjunto 'merengue' dominó la posesión de balón, sobre todo en el primer tiempo, aunque no pudieron generar oportunidades para anotar. La única oportunidad de peligro para los locales fue un remate de cabeza por parte de Kylian Mbappé, aunque fue desviado por el arquero rival.

Mbappé generó oportunidades de gol en la primera mitad

La escuadra italiana se limitó a intentar anotaciones por medio del contrataque, lo cual no dio frutos en todo el partido. Apenas arrancar la segunda mitad, el Real Madrid pudo romper la igualdad en el marcador: Vinicius comenzó una jugada en la cual se libró de varios defensores con una serie de regates y su disparo pegó en el poste. Bellingham tuvo la fortuna de estar bien posicionado y contrarremató para colocar el uno por cero.

Jude Bellingham's goal that I haven't seen in a long time uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/jPWdE4sEXs — PuskásRMFC (@PuskasRMFC) October 22, 2025

Dicha anotación bajó la intensidad del encuentro, el cual siguió siendo dominado por los locales; se estuvo cerca de la segunda anotación para los blancos, aunque de nuevo, Di Gregorio, arquero rival, evitó el gol.

Con este resultado, el Real Madrid consiguió la tercera victoria en el mismo número de jornadas; el equipo español se encuentra empatado en marca con el PSG, el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Arsenal, aunque por la diferencia de goles, queda relegado a la quinta posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui