Samuel Zazueta es el nuevo rey de juegos salvados con los Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Noche histórica fue la que vivió el lanzador obregonense Samuel Zazueta el pasado martes, durante el primer duelo de la serie entre los Yaquis de Obregón y los Naranjeros de Hermosillo, en el Estadio 'Fernando Valenzuela' de la capital sonorense.

Durante dicho encuentro y cuando más se le necesitaba, el taponero cajemense entró a cumplir con su labor y lo hizo con creces, al frenar el ataque de los hermosillenses y asegurar una peleada victoria de 11-10 para la Tribu.

El lanzador obregonense Samuel Zazueta entró en el libro de récords del Club Yaquis de Obregón al romper la marca de salvamentos qué poseía Mark Zappelli (43) logrando su rescate #44 vistiendo la franela de la Tribu Felicidades y #PuroYaquis pic.twitter.com/UoIzwvpcDB — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) October 22, 2025

Zazueta retiró a Edson García con rodado a tercera para el primer tercio, luego Reivaj García le pegó sencillo al derecho; pero el originario de El Portón se fajó y ponchó a TT Bowens y a Ángel Ramírez para sacar el out 27 y firmar así su tercer salvamento de la campaña 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Pero no solo eso consiguió el lanzador zurdo que está a punto de cumplir los 29 años el próximo 21 de noviembre, sino que también ingresó a los libros de récords del Club Yaquis de Obregón como el serpentinero con más salvamentos de por vida.

El zurdo ya es un histórico de la Tribu

El lanzador de brazo equivocado llegó a 44 rescates de por vida y con ello rompió el empate que tenía con el estadounidense Mark Zappelli, quien destacara con los Yaquis de 1989 a 1993. En aquel entonces, el oriundo de Santa Rosa, California consiguió todos sus salvamentos en tres temporadas: 1989-90 (9), 1990-91 (23) y en la 92-93 (11).

Este curso, el jugador quien solo ha vestido la franela de la Tribu desde su llegada al frígido circuito en la temporada 2016-17, ha visto acción en tres encuentros, con igual número de rescates en tres entradas y un tercio, además de seis chocolates y una base por bolas, con una efectividad impecable de 0.00.

Consiguen el primero.



Los @yaquis_oficial amarran el primer juego en la capital sonorense y Samuel Zazueta se convierte en el jugador con más rescates en la historia de los Yaquis con 44.



PG Odrisamer Despaigne

PP Wilmer Ríos

SV Samuel Zazueta



Presentado por @Repsol… pic.twitter.com/ItRTPhbghF — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 22, 2025

Zazueta tuvo su campaña más productiva en salvamentos en la 2022-23, cuando consiguió preservar la victoria de la Tribu en 14 ocasiones. Ese año, la escuadra cajemense avanzó hasta la ronda de semifinales, donde cayó en seis encuentros ante los Cañeros.

En su carrera de poco más de nueve campañas, el oriundo del Ejido Vicente Guerrero ha visto acción en 229 juegos, para un total de 237.1 innings lanzados y con un récord de 13-11 en ganados y perdidos. Incluso, tiene en su haber cinco encuentros lanzados como abridor, uno en 2017-18 y 4 en la 2018-19.

Fuente: Tribuna del Yaqui