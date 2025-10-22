Verstappen y su dominio en el Autódromo Hermanos Rodríguez; pilotos con más triunfos en el GP de la CDMX

Ciudad de México.- De nueva cuenta, los monoplazas volverán a rugir en los cuatro kilómetros de recorrido por el Autódromo Hermanos Rodríguez con el regreso de la Fórmula 1. El Gran Premio de la Ciudad de México es una de las carreras más esperadas a lo largo de la temporada, pues, debido a su gran organización y demás amenidades que se viven en la capital mexicana, se ha llevado el galardón del 'Mejor GP del año' en diversas ocasiones.

En la temporada del 2025, la F1 llega en su momento más álgido a tierras aztecas, pues se encuentra en juego el Campeonato de Pilotos y un mal resultado por parte de uno de los contendientes podría sentenciar el futuro de la presea. Oscar Piastri llega como líder en la clasificación, seguido por su compañero de equipo, Lando Norris, y en la tercera posición se ubica Max Verstappen, quien es el único de los tres que conoce la victoria en México.

El piloto neerlandés no solo es un ganador más en la estadística, pues con sus cinco triunfos dentro de la Magdalena Mixihuca, se convierte en el piloto con más victorias en la historia del GP de la Ciudad de México. Vestappen logró el triunfo en las ediciones de 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, lo que convierte a Red Bull en la escudería más ganadora en dicho circuito.

En la segunda posición de la tabla histórica, se ubican cuatro pilotos míticos de la categoría, como lo son Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell y el único activo todavía en este puesto, Lewis Hamilton. El inglés logró sus triunfos en las ediciones 2016 y 2019, cuando corría para el equipo de Mercedes.

En la tercera posición y con solo un triunfo, se ubican 11 pilotos, entre los que destaca Ayrton Senna, pues el brasileño se quedó con la edición de 1989; de igual manera, se encuentra a Graham Hill con su triunfo de 1968 y Gerhard Berger, que hizo lo propio en 1968. De la era reciente en la carrera mexicana, solo se encuentra a Nico Rosberg, quien se quedó con la bandera de cuadros en el 2015, y el actual reinante, Carlos Sainz Jr., que se llevó el Gran Premio de la Ciudad de México en 2024.

Que Verstappen sea el piloto más ganador en la historia de dicho circuito tendría que ser un factor a considerar por parte de McLaren, pues ninguno de sus pilotos actuales conoce la victoria en el AHH. 'Super-Max' tiene que aspirar a su sexto triunfo en tierras mexicanas para mantener viva la esperanza de alcanzar otro Campeonato de Pilotos.

El Gran Premio de la Ciudad de México será este domingo 26 de octubre a las 14:00 horas (horario CDMX) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

