Yaquis caen ante Naranjeros y se iguala la serie en el 'Fernando Valenzuela'

Hermosillo, Sonora.- En el beisbol, es común escuchar la frase "ningún juego se parece a otro"; y así lo dejaron claro los Yaquis y los Naranjeros, quienes un día después de enfrascarse en un auténtico toma y daca de anotaciones (11-10), este miércoles mostraron esa otra parte y Hermosillo aprovechó para emparejar la serie con una victoria de 4-2 ante Obregón.

Vladimir Gutiérrez y Touki Toussaint se enfrascaron en un duelo de pitcheo durante los primeros tres capítulos, hasta que en el fondo del cuarto episodio Hermosillo tomó la ventaja con una carrera.

#80Aniversario uD83CuDF1F | Lo de Touki Toussaint esta noche, ¡a lo grande! uD83DuDD25uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83CuDF4A pic.twitter.com/oZfGinmu0J — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 23, 2025

Con uno fuera, Harold Ramírez y Darick Hall hilvanaron sencillos ante el abridor cubano, para que Willie Calhoun remolcara la de la quiniela con otro imparable, ahora al prado central.

Obregón respondió de inmediato en la apertura de la quinta entrada, donde Juan Carlos Gamboa le conectó panorámico batazo de cuatro estaciones a Toussaint por todo el prado derecho, llevándose por delante a Andrew Navigato, embasado con sencillo.

uD83DuDDE3EL HAPERRRRRuD83DuDD25

??Cuadrangular de 2 carreras por parte de nuestro Capitán Juan Carlos Gamboa qué inaugura la pizarra de Obregón uD83CuDFF9uD83CuDD9A?uD83CuDF4A #PuroYaquis pic.twitter.com/WD3uHhAV0E — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 23, 2025

Pero Naranjeros emparejaron el duelo y le dieron vuelta en el cierre de ese mismo capítulo, cuando Reivaj García abrió con sencillo al central, avanzó a segunda con sacrificio de Sergio Burruel y José Cardona lo remolcó con doblete al jardín izquierdo, para el 2-2. Jason Atondo siguió con una línea al prado de en medio que permitió a Cardona descolgarse desde la segunda colchoneta, para retomar la ventaja en la pizarra.

Las jugadas defensivas estuvieron a la orden del día

En la fatídica, Hermosillo sumó otra carrera para asegurar la victoria, con José Cardona que abrió con doblete y avanzó a tercera en error del jardinero izquierdo, Guillermo Williamson y enseguida anotó con elevado de sacrificio de Jason Atondo, para el 4-2.

Touki Toussaint (1-o) fue el ganador al admitir tres hits y dos anotaciones en seis innings y dos tercios, con seis ponches y dos bases por bolas. Matt Foster se apuntó el salvamento (2) con labor de una entrada y un tercio. Vladimir Gutiérrez (0-2) fue el derrotado en cinco entradas y dos tercios, para ocho hits recibidos y tres carreras; con cuatro ponches y una base por bolas.

Toussaint tuvo una gran labor monticular

Para el jueves, la Tribu enviará a otro cubano a la lomita de las responsabilidades, Ariel Miranda para el tercero y último duelo entre ambas escuadras en el Estadio 'Fernando Valenzuela' de la capital del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui