Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo: horarios y donde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán continuar con el gran despliegue ofensivo que mostraron en el Estadio Fernando Valenzuela y asegurar la segunda serie del rol regular; 'La Tribu' se quedó con la victoria en el primer compromiso contra Naranjeros de Hermosillo con un abultado marcador. La novena cajemense ha demostrado mejoría conforme van avanzando los juegos y acumulan la mejor racha de victorias en la actualidad.

La Liga Arco Mexicana del Pacífico presenta un múltiple empate en la parte alta del standing, pues cinco equipos marchan con récord de cuatro victorias y dos derrotas. La novena cajemense acumula cuatro victorias de manera consecutiva, luego de arrancar con dos descalabros, a manos de Cañeros de Los Mochis; a partir de la primera serie, Yaquis logró barrer a los Venados de Mazatlán y se quedó con la victoria en el primer compromiso ante Naranjeros.

Yaquis mostró su mejor cara ofensiva en lo que va de la temporada, llegando a conectar 13 imparables y anotar 11 carreras. El mayor aportador a la pizarra por parte de Obregón fue Roberto Valenzuela, quien cerró la jornada con tres imparables y tres carreras producidas, seguido por Allen Córdoba, que conectó el primer cuadrangular de la campaña para 'La Tribu'. Por parte de Naranjeros, Willie Calhoun envió cuatro rayitas a la tierra prometida, además de conectar un vuelacercas.

Pese a que en la parte media del encuentro, en la pizarra imperaba una diferencia de nueve carreras, la ofensiva local apretó el paso en las últimas entradas y cerraron el déficit a solo una rayita de ventaja para Yaquis. Es por eso que Gabe Álvarez tuvo que echar mano de Samuel Zazueta para 'cerrar la cortina' y, con su tercer salvamento de la temporada, se convirtió en el nuevo líder de dicho departamento en la historia de Yaquis.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Naranjeros de Hermosillo.

Estadio: Estadio Fernando Valenzuela, Hermosillo, Sonora

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ambos inicialistas estarán buscando su primera victoria en la actual temporada; Yaquis tendrá de abridor a Vladimir Gutiérrez, quien cargó con la derrota, luego de cuatro entradas y tres carreras permitidas ante Cañeros. Touki Toussaint tendrá su segunda aparición con Naranjeros, luego de irse sin decisión en la jornada inaugural ante el Tucson Baseball Team.

Fuente: Tribuna del Yaqui