Arrestan a Chauncey Billups, Ohtani abrirá cuarto juego de Serie Mundial y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este jueves 23 de octubre, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. Para la edición de hoy, conoce los detalles del inesperado arresto de un famoso exjugador de la NBA, quien es señalado de presuntos nexos con la mafia.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Hackearon página de la F1

Autoridades de la Fórmula 1 confirmaron que durante el verano sufrieron un cyberataque. El organismo rector del automovilismo explicó que uu página fue hackeada y presuntamente los hackers tuvieron acceso a información personal de Max Verstappen.

Dan a conocer el rol de abridores de la Serie Mundial

De cara al arranque del 'Clásico de Otoño' este viernes 24 de octubre, se dio a conocer la rotación de abridores y ahora se sabe que Shohei Ohtani iniciará tirando en el cuarto partido en Los Ángeles.

Chauncey Billups fue arrestado

El entrenador de los Blazers de Portland, Chauncey Billups, fue arrestado como parte de las investigaciones sobre apuestas ilegales y juegos de poker manipulados por la mafia. Tras darse a conocer su detención, el exjugador de NBA de inmediato fue sacado del equipo.

